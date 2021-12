Seremi de Desarrollo Social y Familia presenta el Servicio Mejor Niñez.

El nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia –“Mejor Niñez”- tiene la misión de concretar los esperados y necesarios cambios en la protección de la niñez vulnerada, con foco en la contención de las familias y una mayor capacitación de profesionales.

Hoy, 3 de Diciembre de 2021, la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva Méndez, presentó oficialmente el Servicio de Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez. Éste viene a terminar con el modelo de internación masivo, implementando un nuevo sistema de protección individual, enfocado en los derechos y participación de los niños, niñas y adolescentes.

En representación del implementador y timonel regional del nuevo Servicio, Max Noeckel, la Directora Regional (S), María Teresa Rodríguez, indicó “Durante estos dos primeros meses de funcionamiento, hemos tenido un doble desafío. Por una parte, hemos implementado este nuevo Servicio, el cual tiene sus propios principios, líneas programáticas, facultades y normativas, que no solo trazan una clara diferenciación para nosotros como institución del Estado, sino que en el funcionamiento de los colaboradores privados que complementan nuestra red de protección. Por otra, debemos mantener funcionando ininterrumpidamente dicha red; los niños necesitan ser cuidados a diario – sus comidas y atenciones con especialistas, por ejemplo – y los procesos de adopción y derivación desde tribunales han seguido su curso, sólo por nombrar algunas de las aristas de este sistema. Entonces, ciertamente hay una continuidad operacional, pero en paralelo un perfeccionamiento bien definido y constante. Los niños no pueden darse el lujo de esperar.”.

En Magallanes existen actualmente 1120 niños, niñas y adolescentes en atención especializada, distribuidos en los 37 proyectos y programas que funcionan dentro de la región. La complejidad del sistema es evidente, por lo que la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva Méndez, agregó “La protección de la infancia es una labor compleja, imposible de trabajar efectivamente desde una sola área. Por lo mismo, el trabajo intersectorial es importantísimo para la consecución de los objetivos que se ha trazado Mejor Niñez. Salud, Educación, Vivienda y Justicia, son sólo algunas de las reparticiones que deben cooperar para agilizar procesos y entregar soluciones oportunas y duraderas a los niños, niñas y adolescentes y sus familias.”.

Uno de los cambios tangibles que propone Mejor Niñez, es el fortalecimiento de las Familias de Acogida Especializada (FAE). En ellas, se establece un proceso de cuidado transitorio y con énfasis en el cuidado individual no-institucional, que – con un apoyo profesional constante para el niño y su entorno – permitirá su retorno a su familia de origen. Carolina, participante del programa FAE Nazareth de la Fundación Esperanza y actual guardadora de una niña de menos de un año, señaló: “Cuidar un niño de forma transitoria puede llegar a ser difícil. No hablo de las necesidades que tienen los pequeños. Sino de que sabes que en algún momento ellos se van y vuelven con sus familias. Ellos entran y te cambian la vida. Encuentras alegría en momentos que antes no tenías. Pero finalmente uno entiende que lo importante no eres tú, <la Carolina>, sino esa niña. Es difícil. Pero esas alegrías que se van, se transforman en la felicidad de saber que contribuiste a construir una mejor vida a esa pequeñita o chiquitito. Que ella ahora será más feliz”.