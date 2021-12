Seremi Salud dispone más de 70 operativos de búsqueda activa de casos durante la última semana del año 2021

Más de 5 mil operativos a nivel regional se desplegarán esta semana por lo que la oferta, el acceso y la disponibilidad de test está a disposición de la comunidad para que todos opten por testearse y saber la condición de salud antes y después de las celebraciones, juntas y reuniones sociales.

Esta mañana el Seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo junto al Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich y la Jefa (s) de Atención Primaria de Salud del Servicio de Salud Magallanes, Claudia Flores, realizaron un refuerzo al llamado a la comunidad para optar de manera voluntaria a realizarse test preventivo Covid-19. La campaña “No invites al Covid-19 en estas fiestas de Fin de Año. Para cuidarte, invita a quién se cuida”, busca promover las acciones y medidas sanitarias de Covid-19 para celebrar la bienvenida del año 2022 de manera segura.

Durante esta semana, la última del año 2021 el sector salud regional dispone de más de 70 operativos y 5 mil exámenes a disposición de los vecinos y vecinas, para que estas celebraciones de fin de año sean vividas bajo los resguardos sanitarios y con la seguridad de evitar brotes familiares o aumento de contagios.

Es por eso que la invitación es a acercarse a los operativos de testeo, ya sea de PCR o Antígeno, previo o después de las reuniones sociales o familiares, siendo esta estrategia una de las más importantes para detectar casos oportunamente y evitar así, la propagación viral y, por ende, el retroceso de fase.

Al respecto al Seremi (s) Salud, Eduardo Castillo dijo que: “Estamos reiterando el llamado a que en estas fiestas -No Invites al Covid- y lo queremos reforzar con más de 70 puntos que tendremos esta semana, y aumentando el cupo a 5.000 test gratuitos y voluntarios. ​Suponemos que, a diferencia de Navidad, que se enmarca en encuentros familiares, el Año Nuevo convoca encuentros sociales y de amigos donde puede haber un aumento de riesgo de contagio. La invitación es a testearse preventivamente para cuidar a la familia y los amigos. Estaremos en lugares de alta concurrencia para acercar estos operativos a la población. Esto permite detectar hasta en algunos casos, a la mitad de los pacientes positivos. A esta hora no hemos recibido solicitud de fiestas masivas o grandes encuentros, pero si tenemos que saber que hay que testearse porque es la única forma de asegurar que no exista brote dentro del núcleo familiar. El otro llamado es al autocuidado y no beber alcohol y manejar, evitar accidentes que puedan ocupar cama UCI que hasta ahora sigue siendo un bien muy preciado”

En tanto, Claudia Flores, Jefa (s) de Atención Primaria de Salud del Servicio de Salud Magallanes agregó que; “Aprovecho la oportunidad de hacer un llamado a todas las personas para que asistan a los puntos de vacunación que están por toda la ciudad a colocarse la dosis de refuerzo, que es tan fundamental para que entre todos combatamos la pandemia. La vacunación ayuda a no caer en una cama de crítica. Es por ello que los puntos de vacunación que se encuentran en la ciudad se mantendrán”.

Como una de las acciones de prevención contra Covid-19 es también mantener las medidas de autocuidado como son el uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, con agua y jabón y ventilaciónpermanentemente en los lugares cerrados.

Finalmente, al Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich agregó que: “No queremos retroceder de fase por lo tanto el llamado es a testearse de manera preventiva sobre todo si este fin de semana nos vamos a reunir con gente. La idea es que sea antes o después de las celebraciones para que las personas puedan saber de manera oportuna su condición de salud y aislar de inmediato y cortar cadena de transmisión. No olvidemos también las medidas preventivas como lavado de manos, mascarilla, distancia ventilación.”