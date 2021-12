Tras un año en el territorio chileno antártico, dotación del Ejército de la base Bernardo O’Higgins llegó a Punta Arenas









Tras un año en el territorio chileno antártico la dotación de la base antártica Bernardo O’Higgins llegó a Punta Arenas a bordo del Transporte Aquiles de la Armada de Chile en la madrugada del 10 de diciembre.



El Teniente Coronel Eugenio Moya, comandante de la base durante el periodo, escribió un emotivo mensaje tras terminar su misión.



“A horas de partir…Hoy, al despedirme lo hago con la frente en alto y mirando a la cara y los ojos a cada uno de mis subordinados, no porque piense que lo hice bien, no me corresponde a mi autoevaluarme, sino que porque puse todas mis capacidades, saberes y experiencia al servicio de la Base O´Higgins, nunca hice cálculos mezquinos y mi trabajo estuvo orientado siempre al cumplimiento de la misión, aplicando exactamente la doctrina institucional”



“Agradecimiento es la palabra que amalgama de mejor forma mis sentimientos, primero a Dios porque los que empezamos este ciclo lo estamos concluyendo, a nuestro querido Ejército por haberme dado la oportunidad de ejercer el mando la Base Antártica, pero por sobre todo, agradecer con absoluta sinceridad a los oficiales y suboficiales, que integraron esta dotación y por supuesto a cada una de sus respectivas familias. Estimados camaradas les deseo lo mejor para el futuro en compañía de sus distinguidas familias y estén seguros que me voy como un antarticano de corazón, cuenten conmigo…”



El ser comandante de la unidad más polar del Ejército implica enormes desafíos, asociados a la autodisciplina y ejemplo personal 24/7. Este desafío, que por cierto tuvo situaciones difíciles, también estuvo plagado de satisfacciones al lograr el cumplimiento de las metas autoimpuestas y las señaladas por el Escalón Superior. No sé si será un hasta pronto o un nos vemos luego…lo que no será un ADIOS, ya que lo vivido en el lugar más hostil del planeta no se puede olvidar y deja huellas en los más profundo del espíritu”.



La dotación saliente de la Base Antártica fue recibida por la banda insignia de la V División de Ejército y su Comandante en Jefe, General de Brigada Sergio Estévez, en el Muelle Capitán Guillermos.



Es de esta manera que una nueva página de la historia del Territorio Chileno Antártico se escribe, proyectando desafíos futuros para nuestra Patria que al sur limita con el polo.