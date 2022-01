Comienza vacunación de cuarta dosis contra covid-19 para funcionarios de salud de la red asistencial

Como parte de la estrategia del Minsal para enfrentar el aumento de casos y la nueva variante ómicron.

Esta mañana se dio inicio a un nuevo hito en la campaña contra Covid-19, como es la vacunación de cuarta dosis para personal de salud de la red asistencial. En el Hospital de las Fuerzas Armadas, la Delegada Presidencial Regional (S) Margarita Norambuena, el SEREMI de Salud (S) Eduardo Castillo, el SEREMI de Gobierno Ricardo Hernández, el Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich y el Director (S) de este centro asistencial, Dr. Damián Muñoz, dieron el vamos a este importante proceso.

La Delegada Margarita Norambuena explicó que el Ministerio de Salud ha determinado el inicio de la cuarta dosis para personal de salud frente al aumento de casos que se registra a nivel nacional y regional, como parte de la nueva estrategia para enfrentar en aumento de casos y la nueva variante ómicron. “Estamos en una situación de contagio que es diferente a la que habíamos enfrentado antes, por lo que se deben doblegar los esfuerzos en materia de prevención”, afirmó.

A su vez, el SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, manifestó que “estamos respondiendo rápidamente a una situación de aumento de casos que hemos tenido, especialmente durante las ultimas dos semanas, frente a lo cual necesitamos la protección del personal de salud para brindar atenciones a la comunidad. Es así como se ha adelantado la cuarta dosis para personal de salud. El llamado principal es a participar de este proceso, porque hoy en día las estadísticas indican que la personas que reciben una dosis de refuerzo aumentan sus niveles de inmunidad, sobre todo cuando han pasado 4 o seis meses desde la ultima dosis. Lo que esperamos con este proceso es tener a un equipo de salud protegido y con altos niveles de inmunidad”.

La evidencia poblacional sugiere que la efectividad de la dosis de refuerzo cae con el tiempo a una velocidad menor que lo que vemos con esquemas primarios, pero igualmente disminuye. Es por eso que es necesario administrar esta nueva dosis.

La importancia de la vacunación contra el Covid-19 se refleja en la disminución de las probabilidades de ingreso a UCI. De acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio de Salud, una persona con dos dosis tiene 5,5 veces menos probabilidades de ingresar a cama UCI que una que no tiene su esquema de vacunación completo. En tanto, para las personas que cuentan con su dosis de refuerzo, y luego de 14 días, el riesgo baja aún más, ya que disminuye en casi 30 veces el riesgo de necesitar una cama critica. Estas cifras demuestran la efectividad de las vacunas, por lo que se reitera el llamado a las personas que no han iniciado su proceso de vacunación o no lo completan, a acudir a los diversos puntos a recibir su dosis, con lo que no solo se protegen ellos, si no su grupo familiar y toda la comunidad.

El Director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, declaró: “Valorar esta importante actividad donde iniciamos la cuarta dosis para nuestros profesionales de salud, y claramente permite aumentar los factores de protección para nuestros equipos que, son los que han estado dando respuesta al COVID-19 en toda la Red Asistencial de la Región de Magallanes”.

Las autoridades reiteraron que, junto a la vacunación, el autocuidado es clave para evitar contagiarse y contagiar a nuestros seres queridos. Para eso debemos seguir usando de forma correcta la mascarilla en todo momento (no utilizar mascarillas de género, sino solamente quirúrgicas o N95), lavándonos las manos de forma frecuente, ventilando constantemente hogares y lugares de trabajo, y respetando la distancia física. También pedirle a la población que evite aglomeraciones. La pandemia sigue presente, por lo que, independiente del estado de vacunación, hacemos el llamado seguir cuidándonos.

Cifras

En materia de cobertura de la Campaña de Vacunación, al 18 de enero de 2022 podemos informar:

En población de 18 años a 80 años:

Primera dosis o Avance: 141.789 (100,5%)

Segunda dosis o Cobertura: 140.194 (99,4%)

En tanto, con respecto a las dosis de refuerzo en Magallanes se han administrado 121.835 según cifras MINSAL (18 a 80 años). Hay aproximadamente 19.000 personas en la región pendientes de dosis de refuerzo (tercera dosis).

En materia de cuarta dosis para personas inmunocomprometidas, a la fecha se han administrado en la región 436 dosis para esta población objetivo.

A la fecha, la cobertura del grupo de niños de 3 a 5 años es de un 45,38% en primeras dosis y 14,7% en segundas dosis. La cobertura en el grupo de niños y niñas de 6 a 11 años es de un 91,1% en primeras dosis y de un 82,3% en segundas dosis en la región. En tanto, la cobertura de jóvenes de 12 a 17 años en la región, registramos una cobertura de 101,7% en primeras dosis, y de un 99,4% en segundas dosis.