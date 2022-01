COVID-19: Gobierno llama a mantener medidas de autocuidado ante variante Ómicron

En medio del rápido aumento de la variante Ómicron en el mundo, la ministra de Salud (s) María Teresa Valenzuela informó que «este es el tercer día en que registramos más de 4 mil casos diarios y es muy probable que continúen incrementando las próximas semanas».



Actualmente la positividad nacional es del 5,6%, una cifra que no se registraba desde el 2 de julio del año pasado, cuando se reportó que dicho indicador fue del 5,65%.



«La semana pasada se registró una positividad en promedio de 4,4%, y la anterior a esa, es decir entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, el promedio de positividad semanal fue de 2,7%», recordó Valenzuela.



En este contexto, la ministra (s) Valenzuela afirmó que es «es fundamental que nos cuidemos, ahora más que nunca» y recordó la importancia de mantener siempre las medidas preventivas, como el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación constante y el frecuente lavado de manos, además de vacunarse contra el SARS-CoV-2″.



«Debemos cuidarnos sobre todo en esta época estival, cuando las personas nos relajamos, viajamos y nos reunimos con familia y amigos. En estas actividades propias del verano, les pido que privilegien las actividades al aire libre, se testeen preventivamente y cuando participen en actividades sociales», enfatizó la autoridad.



Inicio vacunación cuarta dosis

Durante esta jornada se dio inicio a vacunación de la cuarta dosis contra el COVID-19, la ministra (s) Valenzuela calificó este hecho como un gran hito para mantener a la población protegida.



«Esta cuarta dosis será aplicada a las personas inmunocomprometidas, que recibieron su dosis de refuerzo hasta el 12 de septiembre», recordó la autoridad, quien agregó que «a partir de la semana del 7 de febrero, continuaremos vacunando con la cuarta dosis a las personas de 55 años o más que recibieron su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto de 2021».



En esta línea, Valenzuela realizó el llamado a «que aún no se inoculan con su dosis de refuerzo a que lo hagan, ya que sabemos que luego de seis meses la inmunidad disminuye».



Actualización Red Hospitalaria

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, informó la evolución de la pandemia en la Red Hospitalaria Público-Privada.



Actualmente, el Sistema Integrado cuenta con 1.968 camas UCI habilitadas, de las cuales 1.733 se encuentran ocupadas, representando un 88% a nivel nacional, mientras que 235 camas críticas se encuentran disponibles.



La autoridad precisó que de las aproximadamente 1.700 camas que hoy están siendo ocupadas, 460 corresponden a pacientes COVID-19 y representan solo el 27% del total de hospitalizados y agregó que «esta cifra ha venido descendiendo progresivamente en el último mes, tendencia que esperamos tienda a la estabilización».



Respecto a los nuevos casos Dougnac señaló que «luego de una caída sostenida del número de pacientes contagiados que inició a mediados de noviembre, en las últimas semanas el promedio de casos diarios ha evidenciado un aumento significativo, pasamos desde los 1.169 casos promedio registrados el día 27 de diciembre, a los 3.195 registrados el día de hoy».



Sobre estas cifras, el subsecretario de Redes Asistenciales explicó que se trata de un «aumento cercano al 170, el cual es motivo de gran preocupación y nos mantiene en constante evaluación de las medidas que debemos tomar sobre el manejo de la pandemia, ya que podría impactar de forma directa en el número de pacientes que se hospitalizan a consecuencia de esta enfermedad».



En promedio 18 pacientes necesitaron de una cama crítica durante la última semana, totalizando 129 personas, lo que representa 7 pacientes menos que la semana anterior a esta. A nivel nacional, durante los últimos siete días, 8 regiones disminuyeron sus ingresos a UCI y 7 los incrementaron.



«Esta situación y su evolución está siendo monitoreada constantemente por los Servicios de Salud de cada territorio, pero paralelamente le pedimos a las autoridades locales y en especial a la población en general extremar, respetar y velar por el correcto uso de las medidas de autocuidado», sostuvo Dougnac.



La autoridad afirmó que «si juntamos el número de casos confirmados, con el número de pacientes COVID-19 podemos apreciar que ha existido un aumento exponencial en el número personas contagiadas, cifra que aún no se ha visto reflejada en la ocupación de camas críticas, probablemente debido al escaso tiempo transcurrido».



Durante la semana del 30 de diciembre al 5 de enero, la tasa de ingresos de personas a unidades críticas en personas no vacunadas era de 6,19 por cada 100 mil habitantes, en tanto en aquellas personas que completaron su esquema de vacunación hace más de 14 días la tasa fue de 0,60 personas por cada 100 mil habitantes, mientras que en aquellas que habían recibido su dosis de refuerzo hace más de catorce días, la tasa era de 0,16 personas por cada 100 mil habitantes.



A diferencias de otras ocasiones, el subsecretario Dougnac se dirigió a aquellas personas que se han vacunado y que conocen a alguien que por desconocimiento o simplemente por tiempo aún no inicia su esquema de vacunación o no se ha colocado su dosis de refuerzo.



«Necesitamos de toda su colaboración, ustedes son fundamentales en este proceso para poder transmitir la efectividad de las vacunas a todos aquellos que aún no entienden que pueden salvar la vida de uno mismo y la de los demás», le dijo Dougnac a este grupo de personas.



Campaña inmunización COVID-19

A la fecha, se han administrado 45.101.474 dosis de vacunas contra el COVID-19. El 92.3% de la población mayor de 18 años ha completado su esquema de vacunación, lo que equivale a 14.031.389 personas. En tanto, 11.632.205 personas han recibido su dosis de refuerzo, lo que posiciona a Chile como el primer país en el avance con la dosis adicional al esquema original.



Plan Paso a Paso

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, informó los cambios para el Plan Paso a Paso, los cuáles comenzarán a regir a partir del miércoles 12 de enero a las 05;00 horas.



Avanzan a Apertura Inicial, en la región de La Araucanía, la comuna de Lonquimay; y, en la Aysén, la comuna de Cochrane.



Avanza a Preparación, en la región de Los Lagos, la comuna de San Juan de la Costa.



Retroceden a Preparación, en la región de Arica y Parinacota, la comuna de Putre; en Tarapacá, la comuna de Pica; Antofagasta, las comunas de Antofagasta y Mejillones; en Coquimbo, la comuna de Paihuano; en Valparaíso, las comunas de Zapallar, Algarrobo y Santo Domingo; en La Araucanía, las comunas de Pucón y Angol; en Los Ríos, la comuna de Panguipulli; y, en Los Lagos, las comunas de Curaco de Vélez y Quemchi.



Reporte diario

Según el reporte de hoy, de los 4.069 casos nuevos de COVID-19, 1.804 corresponden a personas sintomáticas y 763 no presentan síntomas. Además, se registraron 1.502 test PCR Positivo que no fueron notificados.



La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.833.478. De ese total, 22.098 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.766.310.



En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 13 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.285 en el país.