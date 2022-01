Hospital Clínico Magallanes actualiza su Plan de Contingencia por alza de casos de covid19





Un llamado a la cooperación y comprensión de los magallánicos y, muy especialmente de su comunidad usuaria, efectuaron desde el Hospital Clínico Magallanes, a fin de reforzar las medidas de autocuidado y disminuir las aglomeraciones, mantener aforos y contener la propagación del COVID-19; medidas implementadas a contar de hoy, 10 de enero.



Lo anterior, considerando el aumento exponencial de casos positivos, notificados especialmente en la comuna de Punta Arenas y, que podrían deberse a las celebraciones masivas de fin de año y posteriores a año nuevo, según lo informado por la directora (s) del Hospital Clínico de Magallanes, Dra. María Isabel Iduya.



“La gente tiene la falsa sensación de seguridad de que esto pasó. La pandemia no ha pasado y la única manera de que nos cuidemos es el autocuidado; lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel si está disponible, sino agua y jabón para lavarse las manos, uso permanente de mascarilla en lugares donde hay más personas, respetar los aforos y ventilar frecuentemente las habitaciones. No nos olvidemos que hay muchos casos -más de 30% de los casos detectados- no tienen síntomas y, sin embargo, están contagiando y transmitiendo el virus”, indicó la directora (S) HCM.



Agregando que, como establecimiento actualizaron su plan de contingencia por lo que solicitan la colaboración de sus usuarios, considerando la situación sanitaria actual. “Lo que se está haciendo en este momento es restringir en forma absoluta el ingreso a las visitas de pacientes hospitalizados, salvo, en los casos que así lo disponga el equipo clínico. Estamos solicitando a los acompañantes de los pacientes que en lo posible no vengan al hospital, salvo en aquellos casos de pacientes que son dependientes con algún grado de discapacidad o niños pequeños, pero en los otros casos se les va a solicitar su Pase de Movilidad para entrar. Los pacientes pueden venir a su hora como corresponde. Vamos a restringir el número de acceso al hospital para tener un mejor control de las personas que ingresan”, acotó la Dra. María Isabel Iduya.



Por su parte, María Luisa Cárcamo, enfermera supervisora de la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH), comentó que en “Urgencia” han visto un aumento considerable de las consultas, siendo un 60/70% patología respiratoria con sintomatología leve, otros usuarios asintomáticos por contacto estrecho y otros por testeo previo a viaje.



Lo anterior, indica la profesional, ha aumentado el tiempo de espera de atención, siendo de 5 horas para patología de baja complejidad, por lo que se solicita a los usuarios, hacer buen uso de la Red de Urgencia.



“Hacemos un llamado a la comunidad a colaborar en esta situación epidemiológica, que, si bien estamos un poco acostumbrados a que cada cierto tiempo se registre un aumento de casos, la idea es hacer un buen uso de la Red de Urgencia, acudir al SAR o a los SAPU de Atención Primaria que están atendiendo; ellos tienen médicos y también realizan exámenes para personas sintomáticas (test antígeno) con resultado de tiempo menor a nuestra PCR”, indicó la supervisora de urgencia.



De igual forma, informó que se mantienen diferenciados los flujos de atención y que esta se da, de acuerdo a un sistema de categorización que define la gravedad del paciente, por lo que un paciente grave no deberá esperar para ser visto por un profesional médico.



Añadir que, para PCR preventivo, la idea es participar de los testeos PCR coordinados por SEREMI de Salud en jornadas de búsqueda activa de casos BAC.