Magallanes da inicio a vacunación con 4° dosis para personas inmunocomprometidas

“Hemos visto un considerable aumento de casos con una velocidad que no habíamos visto antes por lo que necesitamos una comunidad protegida e inmunizada y eso es a través de todas las etapas de vacunación”, dijo el Seremi (s) Eduardo Castillo.

En el Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera de Punta Arenas y con la presencia de la Delegada Presidencial Regional, Jenniffer Rojas, el Seremi (s) Salud Eduardo Castillo, la Seremi (S) de Gobierno, Lil Garces y el Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, se realizó hoy el inicio de vacunación de la 4° dosis contra Covid-19, la cual desde este lunes se inicia con la inoculación a todas las personas inmunocomprometidas que presenten receta médica o certificado que acredite su condición de salud.

En la jornada fueron inoculados Barbara Muñoz, Eduardo Manzanares y Maria Teresa Farias. Esta última indicó que: “Lo importante es que partieron por los inmunocomprometidos, que tienen dificultades de base, como es mi caso. Yo fui trasplantada renal. Lo interesante de esto es como en este país tanta gente ha podido recibir esta vacuna que nos ha llevado a la tranquilidad, de poder mi familia y mi entorno estar bien. Porque con una vacuna salvamos vidas. Si yo me cuido, cuido a los demás. Es una cadena de favores en el fondo”.

Ya son más de 22 meses en pandemia y 12 meses desde que se partió con la campaña de vacunación contra el Covid-19, el viernes 25 de diciembre de 2020. Desde esa fecha se ha ido cumpliendo etapas, que han posicionado el proceso de vacunación chileno como uno de los más exitosos a nivel mundial en un contexto en que las vacunas cobran mayor importancia debido al avance de la variante Ómicron, que marca récords de contagios en distintos países del mundo.

Al respecto el Seremi (s) Eduardo Castillo dijo que: “Queremos retomar todo el entusiasmo que hemos visto durante la campaña de vacunación, tal como lo fue al inicio, hoy iniciamos una nueva etapa y necesitamos del compromiso de todos. Hemos visto un considerable aumento de casos con una velocidad que no habíamos visto antes por lo que necesitamos una comunidad protegida e inmunizada y eso es a través de todas las etapas de vacunación. El llamado es a las personas que no se han vacunado, a las que le falta las dosis de refuerzo a acudir a los puntos de vacunación. Son 23 mil personas que aún están pendiente de dosis de refuerzo”

En tanto, la Delegada Presidencial Regional, Jenniffer Rojas agregó que: “Hoy damos otro paso importante, un hito para nuestro país y nuestra región al realizar el lanzamiento de la cuarta dosis de vacunación. Entendiendo que el coronavirus ha tenido un comportamiento bastante variante, y han aparecido nuevas variantes como delta y ómicron, que han tenido un efecto adverso con respecto a la cantidad de casos en todo el país. Es por eso que es sumamente necesario que las personas puedan acudir a vacunarse. Hoy comenzamos con las personas inmunocomprometidas que tengan más de 12 años con esta cuarta dosis, y que hayan tenido al menos la última dosis hasta el 12 de septiembre. Hoy tenemos alrededor de 23 mil personas rezagadas con la tercera dosis, entonces la invitación que todas aquellas personas que están rezagadas puedan venir a vacunarse”.

La evidencia poblacional sugiere que la efectividad de las dosis de refuerzos cae con el tiempo a una velocidad menor que lo que se ve con esquemas primarios, pero igualmente disminuye. Se estima que alrededor de 6 meses después del refuerzo, la efectividad contra el Covid-19 es menor al 60% en promedio para vacunas de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer

El proceso de vacunación con la cuarta dosis continua a partir de la semana del 7 de febrero, con la inoculación con la cuarta dosis a las personas de 55 años o más que recibieron su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto de 2021. Es decir, que hayan transcurrido seis meses de su última dosis.

La importancia de la vacunación contra el Covid-19 se refleja en la disminución de las probabilidades de ingreso a UCI. De acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio de Salud, una persona con dos dosis tiene 7 veces menos probabilidades de ingresar a cama UCI que una que no tiene su esquema de vacunación completo. En tanto, para las personas que cuentan con su dosis de refuerzo y luego de 14 días, el riesgo baja aún más, ya que disminuye en casi 27 veces el riesgo de necesitar una cama critica.

Estas cifras demuestran la efectividad de las vacunas, por lo que se reitera el llamado a las personas que no han iniciado su proceso de vacunación o no lo completan, a acudir a los diversos puntos a recibir su dosis, con lo que no solo se protegen ellos, si no su grupo familiar y toda la comunidad.

Finalmente, el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, indicó que “lo que esperamos que con esta cuarta dosis volvamos a ser un ejemplo de una población que se moviliza y que se vacuna. Recordar que hay muchos puntos de vacunación. Lo importante es entender que tenemos que convivir con Covid”, explicando que, frente a esto es fundamental la vacunación, el testeo periódico y las medidas de autocuidado como el uso de mascarilla, distancia física, el lavado de manos.

Puntos de Vacunación

Los puntos de vacunación de Punta Arenas son:

– Gimnasio Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera

– Punto en Mall Espacio Urbano Pionero (Sector ex cine Pavilion)

– Primer piso Zona Franca

– Segundo Piso Zona Franca (Punto IST)

Los puntos de vacunación de Zona Austral están destinados a los niños y niñas de 12 años en adelante.

Los puntos de vacunación en las otras provincias se mantienen: postas rurales, Hospitales Comunitarios, Iglesia Comunitaria «Gracia y Paz» en Puerto Natales y el Centro de Formación Técnica (CFT) de Porvenir.

Consulte en nuestra página web y redes sociales los calendarios de vacunación en donde se podrá informar de los puntos habilitados, horarios de atención y los grupos objetivos de esta Campaña.