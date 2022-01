Personal de Ejército y de la Municipalidad, desarrolló limpieza en playas de Punta Arenas





– 90 funcionarios del regimiento Pudeto, lograron retirar 15 metros cúbicos de basura junto al equipo municipal de Aseo Ornato.



Durante el último día del 2021, un equipo de 90 funcionarios del regimiento Pudeto, en conjunto con el equipo municipal de Aseo Ornato, desplegaron sus esfuerzos para lograr limpiar 10 kilómetros de la costanera de Punta Arenas, retirando poco más de 15 metros cúbicos de basura desde el borde costero.



Es por esto, que el Alcalde Claudio Radonich llegó hasta las canchas de dicho lugar, para agradecer personalmente, la disposición y voluntad que siempre han demostrado desde la institución castrense para colaborar en diversas tareas comunitarias.



“Primero quiero dar las gracias, porque no es primera vez que el Ejército nos ayuda y colabora, no sólo limpiando espacios públicos, sino que, también pintando rayados en diversos sectores, pero esta era una actividad que teníamos pendiente, así que agradezco a la V división por su constante ayuda”, reiteró el jefe comunal.



Por su parte, el Teniente Coronel, Pablo Ercilla Poblete, y segundo comandante del regimiento Pudeto, expresó que “hemos querido colaborar en la limpieza de las playas de nuestra ciudad, así que junto al equipo militar logramos sacar toda la basura acumulada en la costanera. Trabajaron alrededor de 90 personas en cerca de 10 kilómetros, lo que se logró sin inconvenientes y de forma bastante rápida”.



Finalmente, el Alcalde Radonich dijo que “en este caso recibimos el año con una costanera limpia, ya que se retiraron 15 metros cúbicos de basura y desechos. Esto se genera por personas y vecinos nuestros que no cuidan los espacios que son de todos, por lo que pedimos mayor conciencia y responsabilidad para mantener una ciudad limpia”.