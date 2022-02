Alcalde de Punta Arenas, Fiscal Regional, autoridades policiales y jefes de servicios se reúnen para coordinar acciones frente a comercio ambulante y otros delitos

– Entre los temas que se trataron están el comercio ambulante, locales clandestinos, autos modificados y ruidos molestos.

Más de dos horas estuvieron reunidos el Fiscal Regional, Eugenio Campos y el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, con los representantes y principales autoridades de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Aduana, Servicio de Impuestos Internos, Seguridad Pública, SEREMI de Salud y la Gobernación Marítima, con el fin de coordinar de mejor manera las acciones conjuntas y generar mayor eficacia en la persecución de delitos vinculados a la seguridad de los vecinos de la comuna.

Comercio ilegal, carreras, locales clandestinos, incumplimiento de las normas sanitarias, entre muchos otras problemáticas del día a día en la ciudad, fueron parte del esquema presentado por el Alcalde Claudio Radonich, ante los asistentes a la reunión convocada por el Fiscal Regional, Eugenio Campos, el jueves recién pasado.

“Queremos dar gracias al Fiscal Regional Eugenio Campos, porque ha convocado a Carabineros, PDI, SII, Salud, Aduana, coordinadora Seguridad y por cierto, a la Municipalidad de Punta Arenas, con el fin de propiciar una instancia en la que hemos compartido y transmitido los problemas de nuestros vecinos y la sensación de impunidad que hoy se ve instalada en la comunidad, ya que pareciera que cualquiera puede hacer cualquier cosa, sin ningún tipo de sanción, siendo algo que se comienza a multiplicar en diversos sectores de nuestra ciudad, razón por la cual lo que buscamos es que exista mayor coordinación entre todos los entes públicos que tienen una función regulada por ley, y así extender aquello y generar mejores resultados”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, el General de Carabineros y Jefe Zonal de dicha institución, Claudio Pizarro, dijo que “efectivamente, se efectúo una reunión extensa pero muy provechosa, en la que pudimos aunar criterios y programar fiscalizaciones en conjunto con Aduana, el Servicio de Impuestos Internos, la Municipalidad, entre otros, para potenciar servicios extraordinarios, con el fin de aumentar la sensación de seguridad de las personas, así que esperamos contar con el apoyo de otras instituciones para obtener mejores resultados, los que esperamos signifique mejorar la calidad de vida para la población”.

Por parte, el secretario regional ministerial de Salud, Eduardo Castillo, agregó que “tenemos una serie de temáticas que se cruzan dentro de las instituciones convocadas y que tienen un fin común, relacionado a la seguridad de las personas y el cuidado de los vecinos de Punta Arenas”.

“Hemos observado reuniones ilegales, no cumplimiento de aforos, entre otras dificultades que generan un riesgo para la comunidad, sabiendo que hoy nos encontramos con diferencia entre comunas, dependiendo de la fase en las que están, y hay personas que no están cumpliendo, lo cual genera un riesgo para las personas. Nosotros no queremos perseguir a nadie, sino que al contrario, queremos protegerlos”, recalcó Castillo.

“Los temas son recurrentes”, reiteró Radonich al finalizar la reunión. “Locales Clandestinos, carreras en las noches, comercio ambulante, y origen de los productos que venden, y podríamos seguir, puesto que muchas veces las normas vigentes no dan una respuesta acorde a lo que se necesita en la actualidad”.

Los asistentes coincidieron en que la coordinación es fundamental, y que hoy hay mucha molestia por parte de los vecinos de Punta Arenas, frustración y rabia por la falta de respuesta a los problemas cotidianos.

Por último, el Alcalde de la comuna finalizó diciendo que “no podemos quedarnos mirando a esperar cambios, sino que debemos actuar entre todos, independiente de las normas que se han quedado muy atrás, para que esto no siga creciendo”.