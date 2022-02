Autoridades de Salud informan que en Magallanes quedan 16.800 personas, pendientes de recibir su dosis de refuerzo de vacuna contra el covid19

Aún quedan aproximadamente 16.800 personas pendientes de dosis de refuerzo en Magallanes.

En el Centro Interactivo de Juego y Movimiento (CIJUM), de Punta Arenas se realizó actividad comunicacional de reforzamiento de la campaña contra Covid-19. Fue así como la Delegada Presidencial Regional (S), Margarita Norambuena, la Alcaldesa (S) de Punta Arenas, Elena Blackwood, el Seremi de Salud (S) Eduardo Castillo y el Seremi de Gobierno, Ricardo Hernández, visitaron este punto de vacunación para incentivar a las personas que no han iniciado su proceso de vacunación o no lo han completado, a que acudan a los diversos puntos a recibir su dosis, con lo que no solo se protegen ellos, sino su grupo familiar y toda la comunidad.

En la ocasión la Sra. Arieta Naiman, Josefina Arizmendy y Pablo González recibieron hoy la tercera dosis que permitirá no aumentar su inmunidad y a su vez, la de la comunidad. La primera de ellas fue la Sra. Arieta Naiman, quien señaló que, “Quiero vivir más años, tengo hijos que trabajan por lo que se atrasó mi vacuna de refuerzo, pero hoy finalmente pude concretar el recibir la tercera dosis. No hay que tenerle miedo”.

La evidencia científica nacional e internacional, comprobada en los estudios que ha realizado el Ministerio de Salud siguiendo a más de 12 millones de vacunados, muestran que la vacunación disminuye de manera significativa el riesgo de enfermar gravemente y de fallecer por Covid-19.

Al respecto, el Seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo dijo que, “Magallanes lidera el proceso de vacunación de refuerzo a nivel nacional con un 88.6% de cobertura en mayores de 18 años, por lo mismo hacemos el llamado al compromiso y acudir a cualquier vacunatorio habilitado para recibir la tercera dosis pendientes en personas rezagados. Tenemos que enfrentar la situación actual, con un alto número de casos y una de las mejores medidas para no enfermar gravemente es la vacuna. Llamamos a los más de 16 mil rezagados con tercera dosis que se vacunen. Primero para cuidarse porque aumenta al nivel de inmunidad y segundo, porque a contar de la próxima semana se inicia el proceso de vacunación de la cuarta dosis y no queremos que los puntos de vacunación se saturen. En especial agradezco al Gobierno Regional por entregar recursos para contratar personal de salud para el apoyo en este punto de vacunación”.

Esta ha sido una exitosa campaña de vacunación, que ha ido incorporando grupos objetivos paulatinamente a medida que han ido apareciendo y realizando estudios nacionales e internacionales acerca de su seguridad y eficacia. Proceso que ha contado con una excelente participación de la comunidad, que ha acudido a los diferentes puntos habilitados durante el año para recibir la inmunización.

En tanto, la Delegada Presidencial Regional (s), Margarita Norambuena agregó que: “La experiencia demuestra la importancia de esta vacuna en la protección de la salud de las personas. Sabemos que afecta, pero no tan severamente como lo fue en un inicio de la pandemia por lo que pedimos apoyo por parte de la gente y aprovechar la oportunidad que tenemos como país en acceder a esta vacuna”.

No hay que olvidar que la pandemia continua por lo que, a pesar de la vacunación, no se pueden dejar de lado las medidas de autocuidado y prevención. Reiterar que además de la vacunación el autocuidado es clave para evitar contagiarse y contagiar a nuestros seres queridos. Para eso se debe seguir usando de forma correcta la mascarilla en todo momento (no utilizar mascarillas de género, sino solamente quirúrgicas o N95), lavarse las manos de forma frecuente, ventilar constantemente hogares y lugares de trabajo, y respetar la distancia física.

Resaltar todo el trabajo que se ha realizado durante este año, en una coordinación que requiere una logística muy trabajada por parte del Minsal, la Seremía de Salud, Servicio de Salud, Atención Primaria de Salud, municipalidades, y que también ha contado con la colaboración de instituciones público-privadas muy diversas como: Comando Conjunto Austral, FF.AA, PDI, Carabineros, JUNJI, Mutuales (IST, Mutual de Seguridad, ACHS), Zona Austral, Casino DREAMS, Escuelas, colegios y liceos Públicos y Privados, Juntas de Vecinos, Universidad de Magallanes, Aerovías DAP y EPA Austral.

Puntos de Vacunación

Los puntos de vacunación de Punta Arenas esta semana son:

– Gimnasio de la Confederación Deportiva

– Centro Interactivo de Juego y Movimiento (CIJUM)

– Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera

– Primer piso Zona Franca

Los puntos de vacunación en las otras provincias se mantienen: postas rurales, Hospitales Comunitarios, Iglesia Comunitaria «Gracia y Paz» en Puerto Natales y el Centro de Formación Técnica (CFT) de Porvenir.

Consulte en nuestra página web y redes sociales los calendarios de vacunación en donde se podrá informar de los puntos habilitados, horarios de atención y los grupos objetivos de esta Campaña.