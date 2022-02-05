Condición meteorológica y estado de rutas región de Magallanes, sábado 5 de febrero

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTAS FECHA: 05/02/2022 HORA: 08.30 horas.
|Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA. ALERTA ROJA POR INCENDIO FORESTAL COMUNA DE TIMAUKEL
|Recomendamos a quienes tengan que desplazarse por la Ruta 9 norte-sur, considerando también distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, mantenerse atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. Además CONSIDERAR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS, conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo. ÍNDICE UV: 3 – 5 MODERADO: Se recomienda mantener los resguardos y protección necesarios por trabajos o actividades que se realicen a la intemperie, ante los riesgos derivados de la exposición a la luz solar, utilizando bloqueador solar, anteojos con filtro UV, Gorros con visera. Informarse de las recomendaciones entregadas por las autoridades competentes en el área. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES: Se recomienda a la población mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación. En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).
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|PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES PUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|PUNTA ARENAS ADUANAS SANITARIAS: MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES.
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|PRECAUCIÓN, TRAMO SIN PAVIMENTAR, CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA.
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|AGUANIEVE
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| RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA SECA. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA SECA. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA SECA. ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA SECA. , ADEMÁS CON BACHES Y CALAMINAS. RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA SECA.
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|SI
|NO
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|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
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| SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN A LA ALTURA DEL KM 8.5 RUTA 9 TRABAJOS EN LA RUTA EN AMBAS DIRECCIONES, SEÑALIZADOS. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA SECA. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA SECA. KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA SECA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA. RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA SECA CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: RUTA SECA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
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|SI
|NO
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|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
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|X
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|PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES LAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA ANIMALES SILVESTRES. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA SECA MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA SECA RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA SECA RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA SECA
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|SI
|NO
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|AGUANIEVE
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|ESCARCHA
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|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA SECA. SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA SECA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA SECA. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA SECA. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA SECA.
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|NO
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|AGUANIEVE
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|ESCARCHA
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|PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES SAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
| RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y- 405: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 485: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
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|NO
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|AGUANIEVE
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|ESCARCHA
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|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ABIERTO ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y CRUCE PRIMERA ANGOSTURA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA SECA SECTOR TOBOGANES: RUTA SECA RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA SECA RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA SECA.
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|SI
|NO
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|AGUANIEVE
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|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
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|X
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| RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL
|PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, ADEMÁS MÁXIMA PRECAUCIÓN CON BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS.
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|NO
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|AGUANIEVE
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|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
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| X
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|PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA NATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|SIN NOVEDADES.
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|NO
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|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
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|X
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