Delegada Presidencial Jenniffer Rojas constata en terreno incendio forestal en Timaukel que no ha tenido expansión





– Brigadas se concentran en apagar fumarolas y puntos específicos de la emergencia.



Punta Arenas, 11 de febrero de 2022.- Durante la jornada de hoy, la delegada presidencial de Magallanes, Jenniffer Rojas, se trasladó hasta la comuna de Timaukel, para revisar en terreno el incendio forestal en la zona, el cual ha afectado a más de 1.200 hectáreas, pero que en una semana no ha tenido avances.



“Afortunadamente no hemos tenido mayor expansión de este incendio, pudimos ver que existen fumarolas o puntos calientes que se están combatiendo, por lo que no queda más que agradecer el tremendo trabajo que han hecho cientos de personas y que incluso han arriesgado sus propias vidas”, destacó la autoridad regional.



Si bien la emergencia no ha concluido, se mantiene la alerta amarilla y por ende, brigadas y aeronaves se mantienen en combate.



La delegada Jenniffer Rojas, agradeció la labor de todas aquellas personas e instituciones que han estado en la primera línea de la emergencia desde el primer día. “Nuestro agradecimiento a las brigadas de Conaf, Brifes, Carabineros de Chile, Onemi y brigadas de otras regiones que han estado combatiendo el fuego y mejorando las condiciones en esta hermosa provincia”, finalizó.