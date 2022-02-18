Estado de rutas y condición meteorológica en la región de Magallanes, viernes 18 de febrero

Estado de rutas y condición meteorológica en la región de Magallanes, viernes 18 de febrero
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 18/02/2022 HORA: 08:30.
Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA. ALERTA AMARILLA POR INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNA DE TIMAUKEL.
Se recomienda a quienes se desplacen por la Ruta 9 norte-sur, como también las distintas rutas de la región; realizar estos trayectos con máxima precaución, atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas.  Además considerar la presencia de animales silvestres en todas las rutas, respetar los límites de velocidad, manejar a la defensiva. 
Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.   
ÍNDICE UV: MUY ALTO: Se recomienda ante los riesgos derivados por la exposición a la luz solar, mantener los resguardos y protección necesarios ante trabajos o actividades que se realicen a la intemperie; utilizando bloqueador solar, anteojos con filtro UV, gorros con visera y cubre nuca. Informarse sobre las recomendaciones entregadas por las autoridades competentes en el área.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES: Se recomienda a la población mantener los alrededores de las viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar, evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder, no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación.  En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).       
  
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENASCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.  PRECAUCIÓN, TRAMO SIN PAVIMENTAR, CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: SECA.        
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RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: MOJADA.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: MOJADA.RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: MOJADA. ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: MOJADA. ADEMÁS CON BACHES Y CALAMINAS.RUTA Y 620 DISCORDIA: MOJADA.
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SUBCOMISARIA RÍO SECO 		CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN A LA ALTURA DEL KM 8.5 DE LA RUTA 9, POR TRABAJOS SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.
SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: HÚMEDA.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:                           HÚMEDA.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: HÚMEDA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: HÚMEDA.RUTA Y – 530 a RIO CANELO: HÚMEDA. CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: HÚMEDA. CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.MÁXIMA PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA.
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RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: SECA.SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: SECA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:                            SECA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: SECA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: SECA.
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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN POR RUTAS CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. 
RUTA Y- 405: SECA. ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: SECA. ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 485: SECA. ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: SECA. ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
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TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO    CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA.SECTOR TOBOGANES: SECA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:                                          SECA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA.


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 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA. ADEMÁS, MÁXIMA PRECAUCIÓN POR BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS.
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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.
 		CONDICIÓN:  NUBLADO, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES.       
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SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: SECA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA.
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RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZOCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA CH-250: SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: SECA.RUTA Y-315: SECA.


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RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, SIN VIENTO.SIN NOVEDADES. 

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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: SECA.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: SECA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: SECA.RUTA Y-290: SECA. CON PRECAUCIÓN POR BACHES.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: SECA.
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RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN, RUTA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO; DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.   
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA.
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AVANZADA TEMPORALTORRES DEL PAINE
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE  		CONDICIÓN: SIN CONTACTO.INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA. MÁXIMA PRECAUCIÓN EN LAS RUTAS AL INTERIOR DEL PARQUE, POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.  RUTAS Y-156, RUTA Y-150: SECA.   RUTA Y-290: SECA. PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE BACHES.   
SINO
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NIEVEX
ESCRACHAX
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTACONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.SIN NOVEDADES.
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TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA. CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: SECA. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

TENENCIA CERRO SOMBRERO

  		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.  
RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: SECA.SECTOR CUESTA VITELLI: SECA.SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHI: SECA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: SECA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: SECA. PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE BACHES; SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS



RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO 

                                                                                                     		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.
RUTA Y-71, EN EL SECTOR DEL INCENDIO FORESTAL, MANTIENE RESTRICCIÓN DE DESPLAZAMIENTO, SE PERMITE EL PASO SOLO VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS.
RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: SECA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: SECA.RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA HACIA LAGO FAGNANO: SECA.SECTOR: LOS CASTORES: SECA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: SECA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: SECA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RESTRICCIONES SEGÚN EL ESTADO DE LA MAREA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.   RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: SECA.
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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  		CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, VIENTO DÉBIL.RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: HÚMEDA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: HÚMEDA.



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TENENCIAYENDEGAIA. CONDICIÓN: SIN CONTACTO.SIN NOVEDADES.  

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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: CUBIERTO, SIN VIENTO. SIN NOVEDADES.  
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