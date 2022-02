Falleció “Karto” un icono del comic chileno – Juan Salvador Miranda



El cómic y la contracultura de Chile están de duelo con la repentina partida de Claudio “Karto” Romero. Sus creaciones fueron parte de medios como las revistas Trauko y El Carrete.

Sin lugar a dudas nos ha dejado uno de los grandes creadores y una muy buena persona, lo conocí hace muchos años atrás por su trabajo en los comics, pero luego me logre comunicarme con el en Facebook y siempre fue asequible, cuando fue el paro del gas en Magallanes el año 2011, me regalo un trabajo donde solidarizaba con nuestra causa, recuerdo muchas conversación en el chat, donde me mostraba música y donde hablábamos de comics, en el muro de su red social nunca dejó de sorprendernos con su trabajo, era una personas de ideas claras y firmes a raíz de eso algunas veces resultaba ser bloqueado, en nuestro país de acostumbra vivir en una burbuja, pero él no era de ese tipo de gente. Se te va a extrañar Karto.

Buen viaje Karto, rey del cómic chileno de los 80. Gracias, sobre todo, por Kiky Bananas.