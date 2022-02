Más de 700 atenciones por telemedicina ha concretado Unidad de Neurología Adulto del Hospital Clínico de Magallanes





Con el objetivo de continuar garantizando atención de calidad a sus usuarios a pesar de la pandemia, la Unidad de Neurología Adulto del Hospital Clínico Magallanes (HCM) ha completado más de 700 atenciones por telemedicina en distintos ámbitos.

El especialista en Neurología HCM, doctor Javier Gaete, señaló que, en el Área de Neurología Adulto, ya existía la experiencia –a través del código ACV- para que los pacientes pudieran acceder a sus controles. Ello, obligó a complementar distintas modalidades de atención por Telemedicina. Incluso, con Puerto Natales, el código ACV ha funcionado de manera ininterrumpida 24/7 a pesar de las dificultades debido a la pandemia.

“Para un grupo de pacientes de Punta Arenas se mantuvo el control ambulatorio a través de la teleconsulta que se realiza contactando al paciente ocupando su tablet, celular o computador. Se contacta con el especialista para mantener el control de su patología; permitiendo actualizar el control, mantener la receta, realizar –eventualmente- algún examen, y, en caso de requiera atención presencial se cita al Hospital Clínico”, explicó el especialista.

De hecho, en los últimos dos años, cincuenta natalinos han sido atendidos a través del Código ACV; mientras que nueve pacientes con infarto cerebral han sido tratados con trombolisis a distancia.

Estrategia en Red

Además, se implementaron otras estrategias para el control de pacientes hospitalizados con diagnóstico ACV en Puerto Natales, que fueron tratados en su hospital de origen durante su etapa aguda, manejo durante el período de hospitalización y controlado por neurólogo mediante telemedicina.

“También implementamos una estrategia para el control de pacientes ambulatorios en HCM que no tenían posibilidad de asistir a su control. Y en Natales, tenemos un sistema de atención a domicilio con una enfermera y un TENS con todas las medidas de prevención, donde el paciente se contacta con el especialista mediante el uso de un dispositivo electrónico”, agregó el también encargado de Telemedicina del HCM.



Y no solo Punta Arenas y Natales, en Porvenir y Puerto Williams, se inició control de usuarios para reducir la lista de espera en Neurología Adulto a través de telemedicina. En este caso, la atención se realiza desde el hospital de origen en conjunto con el especialista que se encuentra en el Box de Neurología del Hospital Clínico.

“En caso de neurología de adulto la atención está centrada en HCM, por lo tanto, la telemedicina nos permite llegar a lugares donde no se cuenta con recurso de especialista y eso es muy importante en la equidad en el acceso a atención médica. Además, la experiencia que tenemos hasta ahora, es que ha sido bien evaluada por los pacientes; hemos aplicado encuestas y ha tenido una valoración muy positiva por las personas que han podido ser atendido por esa modalidad”, enfatizó el Dr. Gaete.

La telemedicina está definida como la provisión de servicio de salud a distancia, ocupando las tecnologías de información y comunicación aplicadas por distintos profesionales de la salud y que sirven tanto para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y promoción y prevención de la salud.