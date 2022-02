Más de 750.000 trabajadores/as han recibido el IFE Laboral: destaca aumento femenino de beneficiarias





A partir del 4 de febrero se realizará el próximo pago del Ingreso Familiar de Emergencia Laboral, IFE Laboral (correspondiente a la remuneración de diciembre 2021). El subsidio -extendido hasta marzo de 2022- incentiva el empleo formal, no es imponible, y se suma a las remuneraciones de los/as trabajadores/as.



La iniciativa complementa la renta de nuevos trabajadores hasta con $250 mil (para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad o mayores de 55 años), y hasta $200 mil, para hombres.

La incorporación femenina al mercado laboral es fundamental para el crecimiento del país, sin embargo, la crisis económica causada por la pandemia Covid-19 ha sido especialmente dura con las mujeres, quienes han encontrado barreras para retornar al empleo en el cuidado de los/as hijos/as y familiares enfermos, las tareas domésticas, el miedo al contagio, y el apoyo en las labores escolares en línea, entre otros factores.

Por lo mismo, el Gobierno ha intensificado sus medidas de apoyo y fomento al trabajo formal, poniendo especial énfasis en el regreso de las mujeres al mundo del trabajo, a través del IFE Laboral, subsidio mensual, entregado directamente a los/as trabajadores/as que firman un nuevo contrato de trabajo.

“Como Gobierno, nuestro mayor esfuerzo ha sido que los empleos que se generan sean empleos formales. Para eso, nuestro principal instrumento ha sido el IFE Laboral. Sabemos que durante la pandemia, uno de los sectores que se ha visto más afectado respecto al empleo han sido las mujeres. La empleabilidad femenina ha retrocedido casi 10 años en participación”, explicó el ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Pedro Pizarro.

Desde el inicio del subsidio, en mayo 2021, hasta diciembre del mismo año, se concedieron 753.061 subsidios únicos, y de ellos, 742.902 han visto al menos 1 pago. En total, los pagos realizados por concepto IFE Laboral equivales a una inversión gubernamental de $378.362 millones (incluye pagos Subsidio al Nuevo Empleo).

“Quiero destacar que desde que se inició el IFE Laboral, en mayo 2021, un 36.2% del total de los beneficiarios eran mujeres. Esta cifra ha venido con un alza sostenida, y hoy tenemos un 51,5%, es decir, más de la mitad de los beneficiarios del IFE Laboral hoy son mujeres», agregó la autoridad.





“Efectivamente, hoy día estamos en una tasa de desempleo -informada por el INE- del 7,2%, y en parte, la ayuda para llegar a ese 7,2 ha sido el IFE Laboral, un grano de arena importante para crear más y mejores empleos. Mi llamado es a las mujeres y a quienes tienen un nuevo contrato de trabajo, a postular al IFE Laboral, y aprovechar este beneficio, que es un importante apoyo a la economía familiar. El plazo de postulación finaliza el 31 de marzo próximo”, enfatizó el director nacional del Sence, Ricardo Ruiz De Viñaspre.

Montos asociados al IFE Laboral:

Hombres entre 24 y 55 años: 50% de su remuneración mensual bruta, con tope de $200.000 mensuales.

Mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios de pensión de invalidez: 60% de la remuneración mensual bruta, con tope de $250.000 mensuales.

Requisitos para postular:

Tener un nuevo contrato de trabajo (en el mes en curso o máximo el mes anterior a la postulación). Para esto, SENCE revisará que no registre cotizaciones de pensión y/o salud en los 3 meses previos por el mismo empleador por el que postula a este beneficio.

Tener una remuneración mensual bruta imponible menor o igual a 3 Ingresos Mínimos Mensuales ($1.050.000)

Haber estado cesante durante todo el mes anterior al inicio del nuevo contrato de trabajo. Para esto, SENCE revisará que no registre cotizaciones de pensión y/o salud por cualquier empleador el mes anterior al inicio de su nuevo contrato.

Postula al IFE Laboral, AQUÍ www.subsidioalempleo.cl (para hacerlo, necesitarás Clave Única). https://claveunica.gob.cl/. Al momento de la postulación se debe adjuntar el contrato de trabajo.