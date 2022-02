“Mi cuerpo celeste, un concierto en el Cosmos” un acercamiento a la ciencia a través del arte



Financiada por la división de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, la obra de teatro de la compañía Malamute maravilló a las familias magallánicas con su puesta en escena que mezcló arte, música y ciencia.

Cielo, una niña curiosa con muchas preguntas y grandes respuestas, perdió a su madre y mantiene viva la esperanza de comunicarse con ella. Clara, amiga de la familia y proveniente de un lugar desconocido, aparece portando diversos conocimientos sobre la música y el universo, y desafía a Cielo a hacer un viaje por las estrellas, con el fin de reencontrarse con su madre.

Esta obra se enmarca en el primer eje de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) -Vinculación con la Sociedad-, que busca distribuir el conocimiento generado con todas y todos, y fortalecer así la apropiación social de la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación.

La seremi de Ciencia, Pamela Santibáñez, comentó que “este eje nace como una necesidad desde la ciudadanía, en encuestas sólo un 22% de las personas en Chile indicó entender bastante temas de ciencia y tecnología, además existe una demanda de información científica y tecnológica de los medios y de las personas. Al vincular la ciencia con la sociedad, la idea es distribuir el conocimiento generado en el país con todas y todos. La pandemia, por ejemplo, nos demostró lo importante que es tener información, conocimiento científico, para tomar decisiones en nuestra vida diaria. Pero para lograr este vínculo son otros actores y actrices que tienen la habilidad de crearlo, en este caso son los artistas que tienen la capacidad de evocar emociones y sensaciones en las personas, logrando la creación del vínculo y distribuyendo a su vez el conocimiento. Por eso, instancias como esta obra familiar de teatro nos permite conectarnos de una manera diferente y lúdica al conocimiento y al quehacer científico”.

La puesta en escena, de la Compañía Malamute, está destinada a un público familiar explora contenidos que son parte del área de ciencias de la educación escolar, unidos por distintas manifestaciones artísticas que confluyen como un solo material integrado. Además, intenta realzar la importancia de los vínculos afectivos como motores del aprendizaje y el desarrollo del ser.

Omar Morán, director escénico, comentó que como equipo decidieron trabajar con la astronomía y otras materias relacionadas directamente con contenido que se pasa en el colegio, pero de una manera entretenida y experiencial. “Mi cuerpo Celeste no es una obra de teatro en sí, sino una fusión entre la experiencia de una obra de teatro con un concierto teatral. Es decir, los niños y niñas al presenciar la obra van a estar viviendo la experiencia de un concierto, van a seguir la historia que va sucediendo y van a ir reforzando, aprendiendo y descubriendo contenido que está relacionado con el mundo y el universo”.

Agregó que, “para alcanzar objetivos, como los que Malamute se ha planteado, es necesario tener el apoyo de instituciones distintas a las culturales, y gracias a este espacio generado por el MinCiencia podemos hacer divulgación, llegar a más personas y comprobar que la cultura no está alejada de la ciencia. Estas instancias permiten generar momentos inolvidables para los niños y niñas, porque la cultura y el teatro generan un vínculo emotivo con lo que se ve y se vive, convirtiéndose en una experiencia que queda para toda la vida, al igual que la importancia de adquirir conocimiento científico”.

Para José Gallardo, astrónomo de la obra, “la unión entre la ciencia y el arte es una de las cosas más interesantes que se puede tener. Mientras más disciplinas integramos mayor es el impacto que podemos lograr. Por eso es interesante esta obra, donde se mezcla canto, arte, teatro y astronomía, para mostrar el universo desde otra óptica, utilizando herramientas mucho más artísticas”.

Isidora Leiva (17 años), asistente al evento, comentó que fue una experiencia muy entretenida, “la obra fue muy llamativa, las actuaciones, las canciones. Fue una forma muy interesante de aprender sobre astronomía, se tocaron temas que me han pasado en el colegio, pero de una manera mucho más dinámica e interactiva. Me alegro que se hagan este tipo de actividades en la ciudad. Realmente pasé un momento muy entretenido junto a mi familia”.

El sistema solar y sus características, el nacimiento, la evolución y la muerte de las estrellas y el viaje que realiza la luz son algunos de los temas que se abordan, y que pueden ser disfrutados en familia en una segunda función que se realizará el sábado 26 de febrero, a las 19 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro (21 de Mayo 2421).