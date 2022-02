Varada de buque de carga ruso en la Antártica, activó sistema de emergencia marítima













El día 01 de febrero de 2022, a las 22:25 horas, la Gobernación

Marítima de la Antártica Chilena, recibió información telefónica

respecto a la varada que sufrió el buque de carga general “Professor

Logachev” de bandera Rusa, en Bahía Almirantazgo, distante a 40

kilómetros de Bahía Fildes, Isla Rey Jorge, en el Territorio Chileno









Producto de la situación de emergencia marítima, se realizaron de

inmediato acciones de coordinación con la Base Científica Antártica de

Argentina “Calini” y con el buque de la Armada Argentina “ARA Bahía

Agradable”, Unidad que se encuentra actualmente realizando la Patrulla

Naval Antártica Combinada (PANC), entre la Armada de Chile y la Armada

de Argentina en el territorio Antártico, a lo cual, la Gobernación

Marítima de la Antártica Chilena, como Coordinador de la Misión SAR,

le solicitó dirigirse al lugar del siniestro, en apoyo y auxilio de la

nave siniestrada, con el propósito de verificar in situ, posibles

riesgos para la tripulación y pasajeros, daños estructurales a la nave









Asimismo, se procedió a la activación de la emergencia marítima como

un caso SAR (Búsqueda y Salvamento Marítimo), en fase de Alerta,

manteniendo constantemente las coordinaciones de asistencia con otras

naves y Bases Científicas Nacionales y Extranjeras, ubicadas en el









Finalmente, tras ser desvarada con apoyo del buque de la Armada

Argentina “ARA Bahía Agradable”, la nave siniestrada quedó fondeada en

cercanías de la Base Científica Antártica de Polonia (Arctowski) y de

la Base Científica Antártica de Brasil (Comandante Ferraz), con 51

tripulantes sin novedad, no registrándose daño a la nave ni al medio









Durante la tarde, con apoyo de un helicóptero de la Base Aérea

Antártica “Presidente Eduardo Frei Montalva”, se verificó el lugar del

siniestro, constatándose que no existe daño ambiental y que la nave se









De esta manera la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena,

cumpliendo con los protocolos internacionales establecidos, coordinó

diferentes acciones con el fin de salvaguardar la vida humana en el

mar y resguardar el medio ambiente marino en el Continente Antártico.