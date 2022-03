24 puntarenenses fueron destacadas por el Municipio en el Día Internacional de la Mujer

En una ceremonia solemne realizada en el Centro Cultural de la comuna, el Municipio de Punta Arenas destacó a 24 representantes del género femenino, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Muchas de ellas son personas que no se conocen, porque no están en televisión ni en los medios, pero que sí han generado la diferencia en su comunidad. Entonces, para ellas, simplemente decirle gracias por lo que hacen, por lo que han hecho, y por lo que seguirán haciendo”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Las homenajeadas valoraron el reconocimiento que consideró a mujeres que se han destacado en distintos ámbitos, pese a las dificultades o barreras que se instalan en la sociedad, aportando en sus respectivas áreas a crear una mejor comuna y una mejor región.

“Creo que uno cuando está en las instituciones, en el caso mío en Santo Tomás, lo que hace es lo que le nace, se hace porque está en su ser, no esperando reconocimiento ni galardones. En mi caso, yo soy profesora de profesión, llevo 57 años en la educación, 28 como directora de escuela, y desde el 2008 trabajo en Santo Tomás, trabajo que me fascina”, afirmó Nelly Saavedra, valorando el reconocimiento realizado.

Durante la ceremonia, se realizó un homenaje póstumo a la fallecida dirigenta social, Margarita Lagos, cuyo hijo mayor, Juan Cárdenas Lagos, recibió el respectivo reconocimiento. “Orgullosísimo, no nos cansamos de recalcar lo orgullosos que estamos de mi madre, una tremenda persona, una tremenda mujer, muy destacada y la verdad es que estamos muy agradecidos que todo esto se reconozca de esta forma”, indicó.

Además, al inicio del homenaje, se realizó un minuto de silencio en memoria de la fallecida Cristina Calderón, última hablante nativa del idioma yagán.