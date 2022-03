Aduana y municipio potencian trabajo conjunto frente al comercio ambulante irregular

El Alcalde Claudio Radonich explicó que sólo en lo que va del año, se han cursado 7 infracciones a las mismas personas, y que lo que se busca es mantener limpio y ordenado el centro de la ciudad.

Punta Arenas, marzo del 2022.- Uno de los temas más complejos y complicados que se están viviendo en todo el país, es justamente la gran cantidad de comercio ambulante que se observa y que en nuestra ciudad siempre ha sido distinto, ya que se ha logrado convivir correctamente con ello, puesto que las zonas están claramente definidas y delimitadas.

Frente a eso, el Alcalde Claudio Radonich dijo que “en el centro, los permisos permanecen congelados desde el año 2016, de tal manera de mantener dicho lugar ordenado. Es por ello, que hemos visto en el último tiempo que un grupo de personas no están respetando las reglas, lo que ha provocado un malestar generalizado, sobre todo del comercio establecido, por lo que decidimos reunirnos con el director de Aduana para poder fiscalizar adecuadamente, recordando que hay una nueva ley que es bastante más dura que la actual”.

En ese sentido, Sergio Oyarzo, director de Inspecciones del municipio, agregó que “ya se publicó la nueva ley que regula de mejor manera el comercio ambulante y como Municipalidad debemos velar porque ello se cumpla, por lo que hemos elaborado una nueva ordenanza en base a ello, la que estipula poder decomisar mercadería que no tenga los permisos respectivos, la cual debiese pasar a revisión en los próximos días”.

Por su parte, el director regional de ADUANA, Rodolfo Valenzuela, manifestó su disposición a colaborar y trabajar junto al municipio en este tipo de temáticas que inquietan a los vecinos, sobre todo del centro de la comuna.

“Nosotros queremos hacer un trabajo colaborativo con la Municipalidad, en beneficio de los usuarios que hacen las cosas en regla”, expresó Valenzuela, quien además recalcó que “hace una semana nos enteramos de esta situación, así que hasta el momento no se han incautado productos relacionados, pero ya estamos recabando información al respecto para revisar las acciones que realizaremos. Además no se trata sólo de mercancía falsificada, ya que no sabemos su origen o de qué está hecho”.

El Alcalde dijo también que lo que se busca con estas acciones es simplemente que las personas respeten las reglas, el orden de la ciudad y a sus vecinos.

“Aquí hay un grupo comercial establecido que se multiplica con otros rubros, por lo que sabemos que no respetan normas ni las reglas establecidas en nuestra ciudad, y por cierto en nuestro país. Es importante mantener una sana convivencia ordenada y con respeto”, recalcó el jefe comunal.

En la reunión desarrollada en dependencias municipales, se pudo revisar el borrador de la nueva ordenanza de comercio ambulante, que busca aplicar la nueva ley que será visada y aplicada por los Juzgados de Policía Local y Aduana, de tal forma que se puedan detectar productos falsificados, no pago de los derechos correspondientes, entre otras cosas.

Sergio Oyarzo, añadió igualmente, que “estamos trabajando coordinadamente con Aduana, a lo cual debemos agregar que hay vendedores que hacen caso omiso ocupando espacios más extensos, lo que no está autorizado, ya que los permisos están congelados desde el año 2016”.

Asimismo, el director de Aduana, manifestó que como organismo tienen facultades desde el punto de vista de la provisión, y para revisar si los productos extranjeros que no hayan demostrado su ingreso lícito a la región.

Finalmente, las autoridades dijeron que en cuanto a las multas, la fiscalía y la investigación determinarán de acuerdo a los productos, montos, etcétera. Y si además vulnera la propiedad intelectual podrían verse expuestos a demandas de las marcas asociadas.