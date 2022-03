Concejala Verónica Aguilar solicitó informe al Alcalde ante denuncia de víctima de violencia de género: se refiere a profesional contratado y con causas pendientes en Tribunales por presunta violencia de género

Una lamentable situación se está viviendo al interior del Municipio de Punta Arenas, cuando por redes sociales se informa sobre la realización de un taller de defensa personal destinado a mujeres de la comuna, impartido por un profesional que cuenta con una causa en tribunales de familia por violencia de género.

La denuncia la hizo la propia víctima, que en un correo electrónico informó al respecto al alcalde, a la unidad y a la concejala Aguilar, ante lo cual la edil solicito de manera urgente un informe al respecto, cuya respuesta por parte del alcalde, fue que el tema se estaba revisando con la rigurosidad que corresponde, pero que sin embargo cuentan con el certificado que le permite al profesional en cuestión trabajar con niñas y mujeres.

Ante esta situación la concejala Aguilar señalo, “es impresentable que en nuestro municipio no se generen las investigaciones correspondientes para el trabajo con nuestras mujeres y niñas, no es posible que hoy tengamos una denuncia tan grave como esta y que además se le solicite a la propia víctima que muestre los antecedentes, esto es revictimazarla ante una situación tan grave y dolorosa, eso nos hace pensar que hoy no se le está creyendo a la afectada, que no solo fue víctima ella sino que también la hija de ambos”.

“Espero, agregó la edil, que este tema se solucione a la brevedad, por esto reitero la importancia de contar con una política de género en el municipio, no basta con tener una oficina de la mujer, si no se cuenta con la valorización que corresponde, y el apoyo que se debe dar de forma permanente, no podemos continuar revictimizando a las afectadas de estas situaciones, la idea de los talleres en esta y otras materias es positiva, sin embargo es deber de todas y todos, tener más minuciosidad a la hora de contratar el personal idóneo al respecto”.