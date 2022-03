CORE aprobó más de 309 millones para adquisición de Carrobomba Brigada Río Seco

Punta Arenas 8 de marzo 2022.- Por votación unánime, el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, aprobó en la sesión plenaria de este lunes un total de 309 millones 725 mil pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para el proyecto denominado «Adquisición de Carrobomba Brigada de Río Seco, Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas”.

El presidente de la comisión Infraestructura, Miguel Sierpe, junto con destacar la aprobación de esta iniciativa, solicitó al Gobernador Regional, Jorge Flies, priorizar un trabajo de coordinación junto al Cuerpo de Bomberos de Magallanes.

“En la comisión tuvimos una amplia discusión respecto al comportamiento financiero de parte del Gobierno Regional con el Cuerpo de Bomberos y ha sido de tremenda colaboración. No obstante, nos parece importante hacer un diagnóstico ya que existen proyectos de los cuales aún estamos esperando una indicación de avance, me refiero por ejemplo a la Cuarta Compañía de calle O’Higgins, la Segunda Compañía ubicada en Avenida Colón, a la Primera Compañía de Puerto Natales y a la Segunda, que nos dio varias lecciones que terminaron en Contraloría. Por otro lado, hay temas que necesitan ser abordados como la solicitud de hectáreas en Kon Aiken y el posicionamiento que debe tener Bomberos en este nuevo Punta Arenas, que es distinto al de hace años y nos encontramos con sectores que no están siendo debidamente cubiertos”, afirmó.

El Gobernador y presidente del Consejo Regional, Jorge Flies, acogió las inquietudes planteada por los integrantes del CORE y envió un afectuoso saludo a los vecinos y a la brigada de Bomberos del sector Río Seco. “Estos proyectos son los que merecen un aplauso. Es un sentido y antiguo anhelo de la comunidad”, expresó.

Más adelante, el consejero Sierpe, recordó y destacó la labor del ex concejal de Punta Arenas y ex consejero regional, Roberto Sahr, cuyo ímpetu y perseverancia fueron claves para hoy ver concretada la aprobación de recursos para la adquisición de un carrobomba, quedando pendiente un Cuartel para Río Seco.

El ex consejero, Roberto Sahr, fue contactado telefónicamente para comunicarle esta buena noticia y desde la ciudad de Viña del Mar, comentó “estoy muy contento con la aprobación de este proyecto, tanto tiempo esperando. Espero que marque el inicio de los que será la Compañía de Bomberos de Río Seco tan necesaria para todo el sector norte de la ciudad”, concluyó.