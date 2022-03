Experta en paleoincendios del Cretácico en Patagonia y Antártica realiza posdoctorado en INACH

Con el objetivo de recolectar datos sobre incendios forestales y cambios ambientales ocurridos en el pasado en la Antártica y Patagonia, se encuentra realizando un post-doctorado en el Instituto Antártico Chileno (INACH) la investigadora brasileña Dra. Joseline Manfroi. Ella es licenciada en ciencias biológicas, graduada en geografía y paleobotánica pionera en la investigación de paleoincendios en ambientes australes durante el Cretácico. Además, es autora de un importante trabajo que mostró las primeras evidencias de incendios en bosques de la Antártica durante el Cretácico que fue publicado en 2015 en la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Paleoecología, (The first report of a Campanian palaeo-wildfire in the West Antarctic Peninsula).

En febrero recién pasado, Manfroi participó en la expedición paleontológica en Cerro Guido junto a otros investigadores de la Universidad de Chile y del INACH afirmando que “a partir del análisis de los fósiles carbonizados recolectados durante la expedición, será posible realizar interferencias paleoambientales importantes, que hoy representan un vacío que debe ser llenado para permitir una mejor comprensión de la dinámica del cambio ambiental y climático para estas áreas del globo”.

Cabe señalar que el alcance de la cooperación internacional que tiene el proyecto financiado por CNPq es fundamental para el desarrollo de esta área del conocimiento y así fortalece aún más las relaciones científicas entre Brasil y Chile.