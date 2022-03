Guerra de Rusia en Ucrania y negociaciones diplomáticas – Balance del conflicto

Poco antes de las 06:00 hora de Moscú (UTC+3) del 24 de febrero, se emitió en los canales rusos un mensaje a la Nación de Putin en la que informaba su decisión de lanzar una «operación militar especial» en el este de Ucrania ya que, en sus palabras, «Rusia no puede sentirse segura ante la amenaza ucraniana». Putin añadió que intentaría «desmilitarizar y desnazificar Ucrania», justificando la agresión militar con el objetivo de proteger a «las personas que han sido objeto de abusos, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años», en referencia a los habitantes de las proclamadas República Popular de Lugansk (RPL) y República Popular de Donetsk (RPD) en la región predominantemente de habla rusa de Dombás. En su discurso, Putin afirmó que no había planes para ocupar el territorio ucraniano y que apoyaba el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación.



Inmediatamente después del ataque, el gobierno ucraniano anunció la introducción de la ley marcial;​ esa misma noche ordenó una movilización general de todos los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años.​ Las tropas rusas ingresaron a Ucrania desde cuatro direcciones principales: al norte por la frontera bielorusa, en dirección a Kiev; al noreste desde la frontera rusa, en dirección a Járkov; al este por la antigua línea de frente de la RPD y la RPL; y al sur por la región de Crimea.





Negociaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania.



Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, se refieren a la iniciativas que buscan resolver el conflicto consecuente a la invasión rusa de Ucrania de 2022.



El 28 de febrero, los negociadores ucranianos y rusos comenzaron a realizar rondas de conversaciones en Bielorrusia para alcanzar un alto el fuego y garantizar corredores humanitarios para la evacuación de civiles. Después de tres rondas de conversaciones, no se llegó a un acuerdo general. El 7 de marzo, como condición para poner fin a la invasión, el gobierno ruso exigió la neutralidad de Ucrania, el reconocimiento de la adhesión de Crimea a Rusia y el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk como estados independientes.1​ Entre tanto, el 6 de marzo se reportó que el servicio secreto ucraniano (SBU) había ejecutado a uno de los miembros de la delegación negociadora ucraniana, identificado como Denis Kireev, quien se reunió con una delegación rusa para intentar lograr un acuerdo y que fue acusado de traición.2​



El 8 de marzo, el gobierno ucraniano sugirió una reunión directa con presidente ruso Vladímir Putin para poner fin a la invasión y expresó su disposición a discutir las demandas rusas. Ya el 10 de marzo, los Ministros de Relaciones Exteriores Serguéi Lavrov y Dmytro Kuleba se reunieron en Turquía para conversar en el primer contacto de alto nivel entre las dos partes desde el comienzo de la invasión.3​ El conjunto de las negociaciones ha permitido avances en un plan de 15 puntos que garantizaría un alto el fuego y la retirada de los rusos siempre que el gobierno ucraniano se comprometa con la neutralidad.



El Financial Times publicó​ el 16 de marzo que Rusia y Ucrania estarían trabajando en un acuerdo de 15 puntos preliminares que incluiría entre otras cosas: cese al fuego y retiro de las tropas rusas, la declaración de neutralidad de Ucrania consagrada en su Constitución lo que le impediría entrar a la OTAN, la aceptación del ruso como co-lengua oficial y enseñada en las escuelas, y aunque Rusia había solicitado la «desmilitarización» de Ucrania ahora solo solicitaba límites a su ejército y la prohibición de bases militares extranjeras o misiles nucleares en su suelo, a cambio la seguridad de Ucrania correría por parte de Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.26​ Según el Secretario de Prensa del Kremlin Dmitri Peskov la opción de neutralidad que le ofrecen a Ucrania es similar a la que tienen Suecia y Austria26​ lo que le permitiría ingresar a la Unión Europea pero no a alianzas militares como la OTAN. Rusia originalmente pedía aparentemente la destitución de Zelenski, la «desnazificación» y «desmilitarización» de Ucrania y la rendición del país pero el propio Zelenski afirmó que Rusia había suavizado su postura y dejado de lado muchas de estas solicitudes. (Fuente: https://www.ft.com/content/7b341e46-d375-4817-be67-802b7fa77ef1)



El principal punto de discordia según algunas fuentes pareciera ser el destino de Donbas y Crimea, Rusia pide el reconocimiento de la anexión de Crimea y la secesión de Donbas algo a lo que Ucrania se opone.