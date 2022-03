Ministro de Hacienda Mario Marcel, se refirió a las proyecciones de este año en la economía chilena

“Estamos iniciando un proceso de actualización de las proyecciones económicas, vamos a tener nuestras propias proyecciones como Ministerio de Hacienda… Dentro de esos rangos me parece a mí que cifras como las que sugirió el Gobierno anterior me parecen que no son consistentes con el ajuste que tiene que tener la economía este año”, señaló Marcel en un seminario, según informa hoy La Nación. “Si uno ve esas proyecciones, no solamente tenían una cifra de crecimiento (3,5% para 2022) que era superior a todas las estimaciones que tienen distintos actores, sino que además tenían una expansión de la demanda interna que era del orden del 2%, que no es muy consistente con lo que se requiere en la economía, para controlar la inflación. Prefiero no dar números, pero sí decir que son poco plausibles las cifras que dio el Gobierno anterior en su último informe”

Junto con eso, se refirió a los efectos que se están viendo tras los retiros del 10% del fondo de pensiones y alertó sobre el nuevo proyecto de este tipo que están presentando diferentes diputados y diputadas.

“Durante la discusión de los retiros anteriores, se hicieron muchas proyecciones, que se le presentaron a los parlamentarios, y lo que hemos visto es que esas proyecciones o el impacto que se estimaba que tendría se han ido materializando todas las cosas”, afirmó.



En ese sentido, explicó que lo que se vio más afectado fueron los créditos hipotecarios. “Se materializó la mayor inflación, el aumento de tasas de interés de largo plazo, se materializó ese efecto de tasas sobre los créditos hipotecarios y más rápido de lo que hubiésemos esperado, no solamente son más caros ahora sino que además los hipotecarios se ofrecen con menos plazo y más requerimiento de pie”, aseguro.

Y agregó que además “se materializó la caída de los propios fondos de pensiones por la desvalorización producto del impacto de las liquidaciones de activos en los mercados y ahora también se están materializando el impacto sobre las pensiones de las personas”.

Finalmente señaló: “Yo diría que lo que muchos calificaron en su momento de campaña del terror, que eran exageraciones, todo se ha ido materializando, está todo a la vista. entonces más que juzgar o anticipar lo que ocurra con estas iniciativas, yo creo que todos, y no solamente los parlamentarios, evaluar cuál ha sido el impacto de esas decisiones”.