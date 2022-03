Municipalidad de Puerto Natales y Gobierno Regional trabajan proyectos de desarrollo para Puerto Edén

El pasado jueves 24 de marzo en el Espacio Costanera de Puerto Natales, el equipo municipal liderado por la Alcaldesa Antonieta Oyarzo, los Concejales y el Gobierno Regional analizaron la cartera de proyectos destinados a la localidad de Puerto Edén.



La alcaldesa Antonieta Oyarzo explicó que dentro de los programas estratégicos de desarrollo de localidades aisladas, está este programa de Zonas Rezagadas del cual es beneficiario la localidad de Puerto Edén, que implica un presupuesto de 2 mil millones de pesos por un periodo de ocho años, “en ese contexto y con la responsabilidad que significa el poder propender y asegurar la calidad de vida y el desarrollo integral de Puerto Edén, convocamos al Jefe de División de Infraestructura del Gobierno Regional, Ricardo Foretich y Anabel Sánchez que es la encargada de este Plan para poder coordinar y proponer junto al Concejo Municipal, cuál será la cartera de proyectos para Puerto Edén”.



La primera autoridad comunal además dijo que “es fundamental fortalecer las potencialidades del capital social que hay en Puerto Edén, entendiendo esto como fortalecer el recurso humano, un ejemplo son aquellos jóvenes que emigraron de la localidad y hoy quieren regresar para poder contribuir al desarrollo de esta”.

No se informó si en la reunión participaron representantes de las comunidades de pueblos originarios que habitan en Puerto Edén.



En la ocasión, Ricardo Foretich, Jefe de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional señaló que “este es un Plan que obedece a una política nacional de Zonas de Rezago, que si bien se desarrolló el último año de la gestión anterior, al asumir nos encontramos con una serie de diferencias e inconsistencias, falta de compromiso financiero de algunas instituciones y tuvimos que iniciar un proceso de reformulación del Plan desde los aspectos metodológicos hasta pasar a discutir nuevamente estos temas con la comunidad de Puerto Edén” dijo que muchas de las iniciativas de este Plan no fueron sociabilizadas con los habitantes de dicha localidad y ellos no estaban de acuerdo, ya que existían otros proyectos solicitados por la comunidad.



“Nuestra intención como Gobierno Regional es darle todo el apoyo a la comunidad para que se inicie el proceso que conduzca a formar la comuna de Puerto Edén”, agregó que esta localidad necesita más estado, porque ha sufrido la ausencia del estado a través de una gestión municipal absolutamente deficitaria en casi una década. Enfatizó en que en los últimos ocho años no se presentó ni un proyecto -por parte de la gestión municipal anterior- a evaluación del Ministerio Social para Puerto Edén y con las consecuencias que vive hoy día la comunidad.



Foretich dijo que los primeros días de abril el Gobierno Regional visitará la localidad para mostrarles este Plan, previo a un presentación en el Consejo Regional para su aprobación. En este se considera un financiamiento asegurado por la provisión de Zonas de Rezago de 2 mil millones de pesos al año para obras en Puerto Edén, lo que es complementado con recursos regionales, además de algunos recursos sectoriales que se han ido captando en el desarrollo de este trabajo. Con ello se asegura este financiamiento por ocho años con una cartera de aproximadamente 27 mil millones de pesos.