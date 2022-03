Presidente de Bolivia reitera demanda de salida al mar como condición para reestablecer relaciones diplomáticas con Chile

El presidente de Bolivia, Luis Arce, manifestó este miércoles 23 de marzo en el marco del Día Mundial del Mar en el país vecino, que las relaciones diplomáticas con Chile, se podrían retomar solamente si da una “solución al tema marítimo pendiente”.



Pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia, el mandatario señaló que con eso, se “abrió un nuevo escenario en el diálogo bilateral en el que el ciclo de enfrentamiento se ha cerrado y se apertura una fase de acercamiento basado en la integración de los pueblos hermanados a través del diálogo, la cooperación y la complementariedad”.



En la misma línea, argumentó que con ello “el restablecimiento de relaciones diplomáticas solo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo pendiente”.



A la vez, afirmó que Chile es “consciente que el encierro boliviano es una de sus faltas internacionales más graves y que el inmenso daño que ha cometido en 1879″.



Asimismo, consideró que luego del fallo, ambos países pueden continuar sus negociaciones “en un espíritu de buena vecindad”, buscando por ejemplo la solución a un tema de interés común, como lo es el “enclaustramiento de Bolivia”. “Con una verdadera voluntad de las partes, pueden ser emprendidas negociaciones significativas”, expresó.



El pasado 14 de marzo, el Presidente Gabriel Boric había mostrado abiertamente su deseo de poder retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia, al señalar que “tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia). La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada, me encantaría avanzar hacia allá, solo depende de que haya voluntad de ambas partes”.



No obstante, el Mandatario subrayó en esa oportunidad, que “Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”.