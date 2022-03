Se iniciaron las primeras ceremonias de matrimonio igualitario en Chile

*Más del 80% de las parejas del mismo sexo tiene planeado casarse y más del 90% de las unidas civilmente anulará dicho vínculo para contraer matrimonio. En paralelo a las primeras ceremonias, será lanzada la historia del matrimonio igualitario en Chile y un sitio web. El proceso, no estuvo libre de problemas, pues “el sistema de petición de horas no ha sido democrático, ni amplio”.

*Se dieron además a conocer cifras nacionales e internacionales de la ley de matrimonio.

*En tanto, a las 11 horas de hoy, la pareja que inició la lucha legal por el matrimonio en Chile, irá al Registro Civil de Santiago a pedir hora, tras hacerlo en dos ocasiones previas que fueron negadas. “La tercera será la vencida”, dicen.,

En un hecho histórico, las parejas del mismo sexo comenzaron hoy a contraer matrimonio, tras ser aprobada esa ley el 7 diciembre pasado en el marco del cumplimiento de un Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Javier Silva y Jaime Nazar, padres de dos niños/as, fueron la primera pareja en contraer el vínculo en una ceremonia efectuada en el Registro Civil de Providencia y que contó con la presencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín; la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren y dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

“Nunca imaginamos que iba a llegar este momento en Chile. Que rico sentir que estamos viviendo el cambio y que somos parte de ese cambio, y que el futuro de Chile es mucho mejor», señaló Jaime, tras casarse con Javier.

“Felicitamos a los primeros maridos de Chile. Nos emociona especialmente que sea una pareja con hijos, pues una de las principales razones porque las pareja del mismo querían casarse era para proteger a sus niños/as. Hoy, ya podemos hablar de marido y marido y de esposa y esposa. Es hermoso”, dijo la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, tras regalar a los hijos/as de Javier y Jaime ejemplares de Nicolás Tiene Dos Papás.

“Dedicamos el avance esta ley a cada una de las parejas y familias homoparentales que fueron distanciadas, discriminadas, separadas y vulneradas en sus derechos más básicos. Algunas quedaron viudas y en completa orfandad. También dedicamos este avance a las cuatro parejas del mismo sexo que denunciaron al Estado de Chile por la prohibición del matrimonio igualitario y dieron origen al Acuerdo de Solución Amistosa que el Movilh firmó con el Estado bajo la administración de la presidenta Bachelet y dio origen a esta ley. En especial dedicamos este avance a las familias de escasos recursos económicos, las que más necesitan esta ley”, añadió

Por su lado, el histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, lamentó que “el Gobierno no garantizara la plena igualdad para las peticiones de hora de matrimonio. A muchas parejas les están dando hora para el 2023 y las condiciones para efectuar vínculos en regiones o en zonas pobres del país no están, al día de hoy, aseguradas. Es una paradoja: quienes más necesitan de esta ley, y por quienes más luchamos por esta ley, son las parejas y familias de escasos recursos económicos, pero hoy han sido marginadas de las celebraciones y fotografías de un día histórico, lo cual bien pudo evitarse con una buena coordinación. En las comunas más pobres del país, hoy no habrá matrimonios. Solo de Plaza Italia para arriba, y eso es impresentable. Hoy, como ciudadanos comunes y corrientes muchas parejas irán a pedir hora de manera presencial a distintas oficinas del Registro Civil, pues la plataforma electrónica ha presentado muchos problemas»

De acuerdo a la encuesta nacional “Las parejas del mismo sexo frente al matrimonio igualitario”, aplicada por el Movilh en noviembre pasado a 1.878 personas, el 82.8% tiene pensado unirse en matrimonio, mientras que el 91,8% de los convivientes civiles anulará dicho vínculo para casarse.

Además, el 84,5% ha sufrido discriminación en diversos espacios y lugares debido a la prohibición del matrimonio igualitario, por lo cual el 86,5% estima que el principal efecto que tendrá la aprobación de esa ley será “la mejoría en la calidad de vida de las parejas del mismo sexo y de sus hijos”.

Para el 76.9% uno de los principales fines del matrimonio es “dar estabilidad a los/as hijos/as en caso de tenerlos”. Esto muy en sintonía con el hecho de que el 16,8% de las parejas encuestadas declaró tener hijos/as. En tanto, para el 75,3% el principal fin es “ayudarse mutuamente como pareja”.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, actualizó algunos datos internacionales. “Chile es desde hoy parte de un reducido y selecto grupo de 30 países que permiten el matrimonio igualitario en todo su territorio. De los 194 Estados reconocidos por Naciones Unidas apenas el 15,5% cuenta con ley de matrimonio igualitario versus un alarmante 84,5% que sigue negando la plena igualdad de derechos para todas las parejas y familias solo en virtud de prejuicios, ignorancia, fundamentalismos u homofobia. Más dramático aún: el número de países donde aún se criminalizan las relaciones sexuales entre adultos asciende a 69, más del doble de aquellos donde hay matrimonio igualitario”, dijo

Eventos para las 11:00 horas de hoy

En tanto, la pareja que demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ramón Gómez y Gonzalo Velásquez, se dirigirá este jueves 10 de marzo a las 11:00 horas a la Oficina del Registro Civil de Santiago (Huérfanos 1570) para solicitar una hora de matrimonio.

Esta será la tercera vez que la pareja se dirigirá a la misma oficina a pedir hora. Las dos veces anteriores (en 2016 y 2019), la hora fue negada, lo que motivó la demanda contra Chile ante la CIDH. “La tercera será la vencida”, dien

Gómez y Velásquez, con 22 años de relación, son autores del cuento “Nicolás tiene dos papás” y fueron la primera pareja en judicializar en Chile el derecho a ser reconocidos como familia, dando con ello paso a diversas demandas internacionales.

En la misma ocasión, el Movilh lanzará el sitio web www.matrimonioigualitario.cl, así como la historia de la ley, desde la lucha iniciada en 1991. El sitio web responde a las 380 consultas que las parejas han formulado al Movimiento LGBTIQA+ y acumula noticias de los últimos 30 años vinculadas a la ley.

La ley de matrimonio igualitario surgió gracias a un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado y el Movilh firmaron ante la CIDH.