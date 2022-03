Seremi de Salud destaca nivel de vacunacion de la comunidad natalina

La Autoridad sanitaria realizó llamado a los padres de los 300 niños de 3 a 5 años que aún no han recibido ninguna dosis

Con la vacunación de niños, niñas y jóvenes el SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo junto a la Delegada Provincial (S) Liz Casanueva, realizó un llamado a la comunidad natalina y de la provincia de Última Esperanza a mantener una participación activa en la Campaña de Vacunación contra el Coronavirus.

El titular de salud junto a la autoridad provincial concurrió al Centro Comunitario Gracia y Paz, en donde pudieron observar en terreno este proceso que por 14 meses se ha desarrollado en beneficio de la protección de la población.

En la instancia, las autoridades compartieron con el equipo de vacunación y con los asistentes, especialmente con quienes acudieron para recibir la dosis de refuerzo de niños y niñas de 6 a 11 año, que comenzó este lunes 28 de febrero y, a su vez, con las personas de 55 años y más, que deben recibir la cuarta dosis como refuerzo y otros rezagados de diversos grupos etarios comprometidos para esta campaña.

La delegada (S) Liz Casanueva dijo que: “Este proceso de vacunación es muy relevante, ya que hemos visto la gran incidencia que tiene la vacunación en la población y por eso es importante que los niños sean parte de esto, especialmente ahora que han iniciado sus clases muchos establecimientos escolares en la región”.

En tanto, el Seremi (s) Castillo manifestó la buena participación en el proceso por parte de la población de la provincia y de la comuna, destacando que el porcentaje de vacunación es superior a la media regional y eso demuestra un compromiso de cuidarnos entre todos. “Queremos fortalecer el mensaje de inocularse para los niños de 3 a 5 años, junto cuando hemos iniciado el año escolar. Tenemos un porcentaje de cerca del 40% en Magallanes que no ha participado de esta campaña, aquí en Natales son aproximadamente 300 niños y niñas que o se han vacunado y que no han recibido ninguna dosis. El segundo llamado es para las personas rezagadas que aún no terminan su esquema de vacunación o que no ha recibido la dosis de refuerzo y, por último, es el agradecimiento al equipo de salud que por dos años sin parar han estado trabajado por el cuidado a la comunidad”.

Agregó que, es necesario internalizar que seguimos en pandemia y que nos debemos cuidar a través de las medidas preventivas y la vacunación.

En esta actividad comunicacional recibieron su vacuna de refuerzo: Ángel Monroy Monroy de 9 años, Yuliana Loaiza Cárdenas y Javiera Cuyul Ojeda de 11 años, también Mateo Barría Bahamonde de 7 años.

Concejo Municipal

Durante horas de la tarde, Eduardo Castillo expuso en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, sobre la situación regional y provincial de la pandemia, considerando nivel de casos, positividad, acciones relevantes, análisis comparativo de esta comuna con otras, desarrollo de la Campaña de Vacunación y proyecciones.