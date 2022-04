Capacitación en el día internacional de la Visibilidad Trans recibieron Carabineros de Magallanes

La Sección de Derechos Humanos y Protección de la Familia de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, en conjunto con la Fundación Akáinix, la Macrozona Austral de la Defensoría de la Niñez y la Sede Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, marcaron un importante precedente, al efectuar el pasado viernes 01 de abril, un conversatorio on-line en el marco del “Día Internacional de la Visibilidad Trans”, fecha que se conmemora cada 31 de marzo. La actividad que fue dirigida a personal de Carabineros, ocasión que hizo posible la conexión de alrededor de 700 funcionarios de todo el país.

Algunos objetivos de la jornada consistieron en poder visibilizar la diversidad existente en las identidades trans, remarcar la valoración de la diferencia y la libre determinación de la identidad de género. En un esfuerzo mancomunado entre la fundación Akáinix, la Defensoría de Derechos de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Carabineros de Chile, se organiza de manera inédita una videoconferencia dirigida al personal uniformado que se desempeña a lo largo de todo el territorio nacional, el que junto con aclarar sus dudas respecto a estas temáticas, participó de manera activa de la instancia.

Al respecto, Rossana Grubsic Koren, coordinadora ejecutiva de fundación Akáinix, señaló: ”Como organización hemos tenido una experiencia inolvidable al haber sido parte del conversatorio por el “Día Internacional de la Visibilidad Trans”, compartiendo espacios con la Defensoría de la Niñez, el INDH y Carabineros de Chile. No solo es importante sensibilizar en esta temática, sino también, hay que conocer su origen y comprender que esta cualidad del ser humano es inherente a su propia existencia y que existen registros del siglo XVII. Para nuestra fundación, el poder llegar a un grupo tan grande de personas y de localidades tan lejanas y extremas como Yendegaia, Chucuyo, o de otras poco conocidas como Viluco, San Ignacio o Hualqui, nos deja no solo con tremenda satisfacción por haber alcanzado 700 conexiones, si no con una tarea pendiente en términos de poder seguir ofreciendo nuestras experiencias de trato directo con personas con experiencia de vida trans y sus familias, a fin de democratizar los saberes y propender al respeto de los derechos humanos de esta población históricamente segregada y oprimida.

Queda agradecer la iniciativa del Departamento de DDHH de Carabineros de Chile, de la región de Magallanes, por juntar voluntades y hacer los esfuerzos para compartir con todas las tenencias de Chile. Por ello, vaya nuestro reconocimiento a la laboriosa y comprometida gestión.”

El Capitán de Justicia de Carabineros, Gonzalo Cisterna Arriagada, Jefe de la Sección Regional de Derechos Humanos y Protección de la Familia de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, enfatizó: “Como Sección Regional de Derechos Humanos, estamos felices por haber podido ser parte, de este conversatorio que fue un éxito rotundo. Lo que demuestra, el interés de los carabineros y carabineras en aprender de estos temas tan trascendentes para la función policial y su rol en la sociedad, agradeciendo en primer término la voluntad y disposición de Fundación Akáinix, el apoyo de la Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros – General Karina Soza, a la Macrozona Austral de la Defensoría de Derechos de la Niñez y la Sede Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos.”

Para Cristian Figueroa Fuentealba, Jefe de la Sede Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos: “Observar los principios generales de la no discriminación y la igualdad, nos permite instalar una reflexión trascendente e invaluable con el fin de fortalecer la labor de Carabineros en el respeto irrestricto a los Derechos humanos y su defensa permanente.”