Corte parcial de Ruta 9 Norte con avenida Frei realiza un grupo de camioneros en Punta Arenas

Esta noche a las 20 horas de este martes 26 de abril en Punta Arenas un grupo de camioneros reclamando mayor seguridad en las rutas por los asaltos de que serían objeto, ha procedido a interrumpir el tránsito en la intersección de avenida Eduardo Frei Montalva con Avenida Carlos Ibañez del Campo, en el sector norte de la ciudad.

No hay corte de rutas ni riesgo de desabastecimiento.

Cerca de las 21:00 horas, la #DelegadaPresidencial de #Magallanes, Luz Bermúdez Sandoval, en compañía del #Seremi de #Transportes y #Telecomunicaciones, Rodrigo Hernández, la Seremi de Mop Magallanes, Dahian Oyarzún y el Jefe de la Décimo Segunda Zona de Carabineros, el General Claudio Pizarro, se reunieron con los dirigentes movilizados en la Ruta 9 con Av. Frei para proponer un plan de diálogo regional en materia de seguridad vial, conectividad, entre otros temas.

En el lugar, la Delegada Presidencial expresó su «disposición a dialogar, a trabajar en conjunto, nosotros estamos en esa disposición, la puerta está abierta, sabemos que hay un petitorio extenso y diverso, por lo cual es necesario revisar paso por paso, uno a uno, incluso hacer los canales de comunicación si ellos lo requieren…»

Ramón Vargas, uno de los voceros de los camioneros en paro, manifestó que estaban solidarizando con sus colegas camioneros del norte del país, por la inseguridad en los caminos y que la ruta 9 Norte no será cortada completamente sino que se dejará una vía abierta en dirección hacia y desde la ciudad y el aeropuerto internacional.

Luz Bermúdez manifestó que «si es necesario hablar con el Subsecretario del Interior, el Subsecretario está con toda la disposición, hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo vía zoom, asi es que eso hemos querido transmitirles (a los camioneros en paro) el día de hoy, porque sabemos que las soluciones se pueden encontrar a través del diálogo.»

Con respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ordenada por el gobierno a los camioneros que interrumpan el tránsito en las vías urbanas o rurales, la Delegada Presidencial Luz Bermúdez señaló que «en estos momentos no tenemos rutas cortadas, por lo cual no aplicaría, hay una pista que está tomada, pero si pueden transitar por la otra vía.» La Delegada Bermúdez informó que le ha transmitido a los camioneros que «nosotros no podemos dialogar con la ocupación total de la pista» y que en cuanto a los pasajeros que se desplazan hacia y desde el aeropuerto, la autoridad presidencial regional señaló que «no hay dificultades de tránsito en esa dirección. Están pasando todos con relativa normalidad».

La Delegada Luz Bermúdez asumió los contactos con los dirigentes de los camioneros, a fin de continuar las conversaciones y resolver el conflicto: «la vía del diálogo des absolutamente necesaria y por eso tenemos todos los contactos a fin de generar una instancia de conversación con el Subsecretario del Interior.»