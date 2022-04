En finalización de temporada 2021-2022: Delegada de Antártica Chilena reconoce labor de brigada forestal “Lenga 12”



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, reconoció y agradeció las labores de quienes integran la brigada forestal “Lenga 12” de Conaf, en el marco de la finalización de las funciones de dicha unidad durante esta temporada 2021 -2022.

En dependencias de la Delegación, la autoridad provincial se reunió con parte de los miembros del organismo que por tercer año consecutivo ejerció trabajos de prevención de incendios en los bosques y áreas verdes de Isla Navarino.

“Ellos hicieron una campaña súper grande con la prevención de incendios, también de limpieza en ciertos sectores, así es que estamos muy contentos de poder verlos. Como uno es de acá, conoce a gran parte de ellos. Es otro motivo de agradecer a estos jóvenes que cuidan su territorio, tienen consciencia y a la vez enseñan”, sostuvo la delegada presidencial en la provincia austral.

La temporada 2021 – 2022 comenzó el 15 de noviembre pasado y finalizó este 31 de marzo. En materia preventiva, destacaron patrullajes, silvicultura preventiva, actividades de educación, obras de títeres en jardines infantiles, plantación de árboles en una plaza de Puerto Williams y visita a Puerto Toro junto a Forestín, la mascota oficial de Conaf.

Con respecto a la mitigación de posibles incendios forestales por fogatas mal apagadas, el jefe de la mencionada brigada, César Lobos, mencionó que “cada vez nos encontramos con menos situaciones, a excepción de dos eventos que sucedieron, y que pudieron haber traído consecuencias bastante graves para Puerto Williams. Gracias a Dios pudimos intervenir en forma rápida y solucionamos ese problema”.

El jefe de brigada agradeció a quienes compusieron la unidad durante esta temporada, integrada por ocho brigadistas, un asistente de brigada y el propio Lobos. “Lograron entender de qué se trataba este enfoque de preocuparnos y cuidar el medio ambiente, y lo que significa esto en Puerto Williams, donde tenemos las casas encima del bosque nativo. Es un riesgo tanto para la infraestructura de Puerto Williams como para los bosques”, puntualizó.

Para la próxima temporada, el jefe de brigada espera que el equipo esté mejor preparado para eventuales incendios de gran envergadura. “Es una unidad de emergencias y, como tal, nuestra prioridad no solamente es prevenir el incendio, sino que tener preparado a cada uno de los integrantes en el primer ataque. Lo ideal es tenerlos preparados en un ataque ampliado. Dios quiera que no suceda nada, pero ése siempre es nuestro objetivo: tener a la gente preparada en caso de una emergencia y responder como corresponde, dignamente, y en la forma más rápida posible, para que no tengamos las consecuencias que tuvimos, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que fueron catastróficas”, concluyó.