Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 19 de abril

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 19/04/2022 HORA: 08.30 HdM
Alertas Vigentes:ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.
Se recomienda a quienes se desplacen por la Ruta 9 norte-sur, como también las distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas. Además considerar la presencia de animales silvestres en todas las rutas, respetar los límites de velocidad, manejar a la defensiva. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANESPUNTA ARENAS
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENAS
CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
PRECAUCIÓN, TRAMO SIN PAVIMENTAR, CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA HÚMEDA.
SI
NO
AGUANIEVE
X
NIEVE
X
ESCARCHA
X
RETÉNAGUA FRESCA
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL
PRECAUCIÓN RUTAS MOJADASSECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA MOJADA POR TRAMOS. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA MOJADA POR TRAMOS RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA MOJADA POR TRAMOS, ADEMÁS CON BACHES Y CALAMINAS. RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA MOJADA POR TRAMOS. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA MOJADA POR TRAMOS. ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. (RESERVA PARRILLAR CERRADA HASTA PRÓXIMA TEMPORADA).
SI
NO
AGUANIEVE
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NIEVE
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ESCARCHA
X
SUBCOMISARIARÍO SECO
CONDICIÓN: NUBLADO, CON NEBLINA, SIN VIENTO
PRECAUCIÓN, DESDE KM 18 AL NORTE NEBLINA; ADEMÁS RUTA 9 TRAMOS CON TRABAJOS SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.SECTOR AEROPUERTODEL KM 17 AL 20: RUTA HÚMEDA. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA HÚMEDA Y CON NEBLINA. KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA HÚMEDA. RUTA Y – 565CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA. RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA SECA, CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: RUTA SECA, CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
SI
NO
AGUANIEVE
X
NIEVE
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ESCARCHA
X
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANESLAGUNA BLANCA
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉNVILLA TEHUELCHES
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL
PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA HÚMEDA Y CON NEBLINA POR TRAMOS MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA HÚMEDA RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA HÚMEDA RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA HÚMEDA
SI
NO
AGUANIEVE
X
NIEVE
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ESCARCHA
X
RETÉNMORRO CHICO
CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
**PRECAUCIÓN: PROBABILIDAD DE FORMACIÓN DE ESCRACHA LEVE EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA SECA. SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA SECA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA SECA. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA SECA.
SI
NO
AGUANIEVE
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NIEVE
X
**ESCARCHA
XX
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANESSAN GREGORIO
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉNTENIENTEHERNÁN MERINO CORREA
CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.
PRECAUCIÓN RUTA CON BARRO Y CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.RUTA Y- 405: RUTA CON BARRO ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA CON BARRO, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y-485: RUTA CON BARRO, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON BARRO, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA SECA LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: RUTA SECA CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA SECA RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA SECA. RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA SECA.
SI
NO
AGUANIEVE
X
NIEVE
X
ESCARCHA
X
RETÉNDOROTEAPASO FRONTERIZO
CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHARUTA CH-250: RUTA CON ESCARCHA. RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON ESCARCHA. RUTA Y-315: RUTA CON ESCARCHA.
SI
NO
AGUANIEVE
X
NIEVE
X
ESCARCHA
XX
RETÉNPUERTO EDÉN
CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.
SIN NOVEDADES.
SI
NO
AGUANIEVE
X
NIEVE
X
ESCARCHA
X
PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉNTORRES DEL PAINEVILLA CERRO CASTILLOPASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA SECA RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA SECA SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA SECA RUTA Y-290: RUTA SECA, ADEMÁS CON BACHES. SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA SECA.
SI
NO
AGUANIEVE
X
NIEVE
X
ESCARCHA
X
RETÉNCERRO GUIDO
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL SIN VIENTO.
PRECAUCIÓN, CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO; DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTASECA.
TENENCIASAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZOSAN SEBASTIÁNABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA.
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL
**PRECAUCIÓN RUTA CON FORMACIÓN DE ESCARCHA POR TRAMOS Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
SI
NO
AGUANIEVE
X
NIEVE
X
ESCARCHA
XX
PROVINCIA/COMUNA TIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
TENENCIACERRO SOMBRERO
CONDICIÓN: DESPEJADO CON NEBLINA, SIN VIENTO.
PRECAUCIÓN PRESENCIA DE NEBLINA EN LAS RUTAS ADEMÁS DE PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: RUTA SECA. RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECA. RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA SECA, PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE BACHES; SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS Y ALGUNAS CON PRESENCIA DE ESCARCHA ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.**PRECAUCIÓN RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA EN REGULAR ESTADO CON ESCARCHA. **HACIA LAGO FAGNANO: RUTA EN REGULAR ESTADO CON ESCARCHA. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA MOJADA RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA MOJADA SECTOR: LOS CASTORES: RUTA MOJADA RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA MOJADA Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA MOJADA Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA MOJADA, RESTRICCIONES SEGÚN EL ESTADO DE LA MAREA, DEPREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA MOJADA
SI
NO
AGUANIEVE
X
NIEVE
X
**ESCARCHA
XX
PROVINCIA/COMUNA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
PRECAUCIÓN RUTA MOJADARUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA MOJADA. RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA MOJADA.