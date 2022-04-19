Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 19 de abril

Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 19 de abril
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTAS FECHA: 19/04/2022 HORA: 08.30 HdM
Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.
 Se recomienda a quienes se desplacen por la Ruta 9 norte-sur, como también las distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas.  Además considerar la presencia de animales silvestres en todas las rutas, respetar los límites de velocidad, manejar a la defensiva. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.        
 
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES PUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENAS  CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO   PRECAUCIÓN, TRAMO SIN PAVIMENTAR, CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA HÚMEDA.        
 SINO 
AGUANIEVE  X
NIEVE         X
ESCARCHA             X
 
  RETÉN AGUA FRESCACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO  DÉBIL  PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA MOJADA POR TRAMOS. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA MOJADA POR TRAMOS RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA MOJADA POR TRAMOS, ADEMÁS CON BACHES Y CALAMINAS. RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA MOJADA POR TRAMOS. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA MOJADA POR TRAMOS. ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. (RESERVA PARRILLAR CERRADA HASTA PRÓXIMA TEMPORADA).
 SINO 
AGUANIEVE    X
NIEVE      X
ESCARCHA   X
 
  SUBCOMISARIA RÍO SECO  CONDICIÓN: NUBLADO, CON NEBLINA, SIN VIENTOPRECAUCIÓN, DESDE KM 18 AL NORTE NEBLINA; ADEMÁS RUTA 9 TRAMOS CON TRABAJOS SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.   SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA HÚMEDA. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:                                    RUTA HÚMEDA Y CON NEBLINA. KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA HÚMEDA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA. RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA SECA, CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: RUTA SECA, CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.        
    SINO         
AGUANIEVE   X  
NIEVE    X    
ESCARCHA X                  
   
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES LAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA  ESTADO DE RUTAS  
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL    PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.      RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA HÚMEDA Y CON NEBLINA POR TRAMOS MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA HÚMEDA      RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA HÚMEDA   RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA HÚMEDA  
 SINO 
AGUANIEVE      X   
NIEVE X     
ESCARCHA  X                 
 
RETÉN MORRO CHICOCONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO           **PRECAUCIÓN: PROBABILIDAD DE FORMACIÓN DE ESCRACHA LEVE EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RUTA.     RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA SECA.   SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA SECA.   SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:                                        RUTA SECA.   SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA SECA.  
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE  X
**ESCARCHAXX         
 
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES SAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.PRECAUCIÓN RUTA CON BARRO Y CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.   RUTA Y- 405: RUTA CON BARRO ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA CON BARRO, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y-485: RUTA CON BARRO, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON BARRO, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
 SINO 
AGUANIEVE  X
NIEVE  X       
ESCARCHA   X      
 
    TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ABIERTO     CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA SECA.   SECTOR TOBOGANES: RUTA SECA.   RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:                                                    RUTA SECA.    RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA SECA.  
 SINO         
AGUANIEVE X
NIEVE   X
ESCARCHA           X  
 
  RETÉN CAÑADÓN GRANDECONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.                 PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.     RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, ADEMÁS, MÁXIMA PRECAUCIÓN POR BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS.            
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE  X
ESCARCHA             X      
 
PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA NATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.    CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO                  SIN NOVEDADES.       
 SINO 
AGUANIEVE    X    
NIEVE   X   
ESCARCHA         X     
 
 SUBCOMISARIA CASAS VIEJAS   PASO FRONTERIZO CASAS VIEJAS CERRADO  CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL         RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA SECA  LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: RUTA SECA    CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA SECA  RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA SECA.  RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA SECA. 
 SINO 
AGUANIEVE  X  
NIEVE             X     
ESCARCHA    X        
 
RETÉN DOROTEA PASO FRONTERIZO  CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.    PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA   RUTA CH-250: RUTA CON ESCARCHA. RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON ESCARCHA. RUTA Y-315: RUTA CON ESCARCHA.
 SINO 
AGUANIEVE X  
NIEVE X           
ESCARCHAXX            
  
  RETÉN PUERTO EDÉN CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.         SIN NOVEDADES.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA  X       
 
PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO   PASO FRONTERIZO DON GUILLERMO CERRADOCONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO              RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA SECA RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA SECA SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA SECA RUTA Y-290: RUTA SECA, ADEMÁS CON BACHES. SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA SECA.  
 SINO         
AGUANIEVE X
NIEVE   X
ESCARCHA                  X
 
RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL SIN VIENTO.       PRECAUCIÓN, CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO; DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.      RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTASECA.  
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE      X
ESCARCHA          X
 
PROVINCIA/COMUNA TIERRA DEL FUEGO PORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIR ADUANA SANITARIA: TERMINAL BAHÍA CHILOTACONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.            SIN NOVEDADES.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE  X  
ESCARCHA   X   
 
TENENCIA SAN SEBASTIÁN PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO  CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA.CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL  **PRECAUCIÓN RUTA CON FORMACIÓN DE ESCARCHA POR TRAMOS Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.      RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE  X    
ESCARCHA  XX                    
 
PROVINCIA/COMUNA TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
  TENENCIA CERRO SOMBRERO       CONDICIÓN: DESPEJADO CON NEBLINA, SIN VIENTO.       PRECAUCIÓN PRESENCIA DE NEBLINA EN LAS RUTAS ADEMÁS DE PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.   SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: RUTA SECA.   RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECA.   RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RUTA SECA, PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE BACHES; SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.            
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE    X        
ESCARCHA          X              
 
PROVINCIA/COMUNA TIERRA DEL FUEGO TIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
      RETÉN PAMPA GUANACO   PASO FRONTERIZO BELLAVISTA CERRADO                                                                                                         CONDICIÓN: NUBLADO, CHUBASCOS, VIENTO DÉBIL.     PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS Y ALGUNAS CON PRESENCIA DE ESCARCHA ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.   **PRECAUCIÓN RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA EN REGULAR ESTADO CON ESCARCHA. **HACIA LAGO FAGNANO: RUTA EN REGULAR ESTADO CON ESCARCHA.   RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA MOJADA RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA MOJADA SECTOR: LOS CASTORES: RUTA MOJADA RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA MOJADA Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA MOJADA Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA MOJADA, RESTRICCIONES SEGÚN EL ESTADO DE LA MAREA, DEPREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.    RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA MOJADA
 SINO 
AGUANIEVE   X   
NIEVE       X     
**ESCARCHAXX             
     
PROVINCIA/COMUNA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA CABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
  4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS   CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO               PRECAUCIÓN RUTA MOJADA   RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA MOJADA. RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA MOJADA.       
 SINO 
AGUANIEVE   X  
NIEVE        X     
ESCARCHA            X       
 
TENENCIA YENDEGAIA.CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.   SIN NOVEDADES.      
 SINO 
AGUANIEVE  X   
NIEVE    X      
ESCARCHA        X    
  RETÉN PUERTO TOROCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.     SIN NOVEDADES.    
 SINO 
AGUANIEVE  X   
NIEVE     X         
ESCARCHA     X        
Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
14 casos nuevos de covid19 registra hoy martes 19 de abril la región de Magallanes

14 casos nuevos de covid19 registra hoy martes 19 de abril la región de Magallanes

Ocho horas de debate y más de 100 intervenciones por proyectos de retiro de fondos previsionales

Ocho horas de debate y más de 100 intervenciones por proyectos de retiro de fondos previsionales