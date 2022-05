Gripe Aviar H3N8 en China: Colmevet llama a la tranquilidad y advierte necesidad de seguir monitoreando

Señala que hoy la infección es considerada una zoonosis primaria, porque no se transmite entre humanos, por lo que la posibilidad de causar un brote y luego una pandemia es poco probable

Tras las informaciones que han dado cuenta de la muerte de un niño afectado por la Gripe Aviar H3N8 en China, la Comisión Nacional de Una Salud del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), hizo un llamado a la calma de las personas, advirtiendo que se debe continuar monitoreando este tipo de casos, dado que aún se considera una zoonosis de tipo primaria, donde no hay transmisión entre humanos.

“A la fecha, no se había aislado influenza H3N8 en humanos. El reporte de China es el primero, en este caso el virus afectó a un infante, pero el virus no fue capaz de transmitirse a otro humano. Esto último es muy importante, ya que si no se transmite entre humanos la infección se considera una zoonosis primaria y, la probabilidad de causar un brote y luego una pandemia, es bastante poco probable. De todas maneras se debe seguir investigando ya que eventualmente los virus se adaptan al nuevo hospedador y puede cambiar la situación”, indicó el Dr. Víctor Neira, miembro de la Comisión Nacional Una Salud de Colmevet.

Tal como señala el también académico de la Facultad de Ciencia Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile (Favet), la gripe aviar o influenza aviar es causada por diversos subtipos de influenza A, los cuales son clasificados por su subtipo de Hemaglutinina y Neuraminidasa. Así, por ejemplo, respecto a la influenza en humanos, las más comunes son los subtipos H1N1, H1N2 y H3N2.

En las aves silvestres, especialmente los patos y aves playeras, se han encontrado distintos subtipos de influenza (casi todos) ya que son los hospedadores naturales del virus, es decir, se infectan aunque no manifiestan grandes signos clínicos. Uno de estos subtipos corresponde al H3N8. También se ha detectado en equinos, en perros (por transmisión desde equino) y en focas.

“En los mamíferos, se transmite tal como se contagia la influenza en humanos, es decir, por contacto estrecho entre un animal infectado y uno no infectado. Se observan tos, estornudos y secreción nasal que contiene el patógeno”, señala el académico de Favet.

Por último, el Colegio Médico Veterinaria a través de su Comisión Nacional Una Salud, recalcó que estos patógenos deben ser constantemente vigilados mediante muestreos en terreno y estar atentos a estudios que reportan nuevas cepas de Influenza que podrían afectar a los humanos y causar una pandemia. En este aspecto, la noticia, debe ser tomada como información importante pero no alarmarse, ya que para que nos afecte como pandemia los virus deben adaptarse a los humanos y eso no siempre ocurre.