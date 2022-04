Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones: «las reconducciones o devoluciones inmediatas han demostrado su ineficacia y no están vigentes como instrumento de control fronterizo»

La política de «Reconducción» o «Devolución inmediata» se implementó a finales del gobierno de Sebastián Piñera y, a los pocos meses de su entrada en vigencia, ha demostrado su ineficacia en el caso de los migrantes provenientes de Venezuela, al punto que el director del Servicio Nacional de Migraciones sostiene que hoy «no es una herramienta que esté vigente como instrumento de control fronterizo».

En el contexto de la visita del subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, y su comitiva a Colchane, localidad que se ha convertido en el epicentro de la crisis migratoria que azota a las regiones del norte de Chile, el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, consigna que, de acuerdo a información corroborada por la PDI, la política de «reconducción» de extranjeros a sus países de origen tiene una tasa de rechazo por sobre el 80% para el caso de ciudadanos venezolanos, por lo que «hoy no es una herramienta vigente».

Esta polémica medida de la ‘Reconducción’ o ‘Devolución inmediata’ entró en vigencia junto al nuevo Reglamento del Servicio Nacional de Migraciones, que comenzó a regir el 13 de febrero de este año, bajo la administración del gobierno anterior de Sebastián Piñera.

En el escrito se señala que «el extranjero que ingrese al país mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional será reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo…».

El problema de esto recaería en que funciona para gente proveniente de nuestros países vecinos, pero no para personas cuyos lugares de origen quedan más alejados, como Venezuela, ya que en este caso, si las personas transitaron hacia Chile por Perú, por ejemplo, correspondería devolverlas a las tierras incaicas -su «país de procedencia en el más breve plazo»-. No obstante, Perú también puede rechazar esta medida, ya que son ciudadanos que no tienen nacionalidad peruana, por lo que no tienen obligación de aceptarlos de vuelta.

Así lo señala el director del Sermig, explicando que las reconducciones tienen que tener condiciones para que se produzcan y hoy esas condiciones no están respecto de quienes no son ciudadanos de los países a los que se reconducen. Vale decir, hoy la reconducción sirve para reconducir personas bolivianas hacia Bolivia, personas peruanas a Perú, pero en ningún caso sirve para personas venezolanas.

«Tenemos una tasa de rechazo, según me ha informado la PDI, de por sobre el 80% de la reconducción, entonces hoy no es una herramienta que esté vigente como instrumento de control fronterizo», confirma.

Por último, y en la línea de los cuestionamientos a las expulsiones de migrantes que ahora ocurren bajo el gobierno de Boric, Thayer afirma que «nosotros vamos a hacer expulsiones judiciales acorde a la Ley, no nos vamos a saltar la Ley ni tratar de buscar resquicios. Nosotros vamos a respetar el debido proceso de las personas y sus Derechos Humanos, pero vamos a implementar una política de expulsión, ya que la Ley nos mandata».

Fuente: Infomigra.