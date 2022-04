Más de 40 personas de Punta Arenas participaron en taller municipal de Lenguaje de Señas

Con gran alegría, más de 40 personas de Punta Arenas pusieron fin a un nuevo taller de Lengua de Señas, dictado desde el Municipio de Punta Arenas.

Los participantes, quienes formaban parte de la lista de espera del 2021, aprendieron aspectos básicos de la lengua de señas, como el alfabeto, apodos, saludos, parentesco, así como aspectos de la cultura de la comunidad sorda.

“Este taller se desarrolló con adultos de la comuna. Contamos con una gran participación de más de 40 personas, mayores de 18 años, y hoy están culminando con la evaluación y la certificación del curso. Vamos a continuar durante el segundo semestre de este 2022 con talleres para adultos y en los meses de invierno, en las vacaciones, con talleres para niños y niñas”, afirmó la directora de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas, Elena Blackwood.

Los participantes se manifestaron muy contentos con el taller, que les permitirá comunicarse de mejor manera con las personas sordas.

“Yo creo que todos deberíamos aprender esto y tratar de siempre estar en estos talleres o cursos más largos, porque no todos saben lengua de señas. Creo que es algo que debería haber en las escuelas, pero lamentablemente todavía no se incorpora y ahora está súper bien que lo hagan”, afirmó Yamila Díaz.

“El curso lo encontré muy interesante. Yo trabajo en turismo y me sirve mucho para relacionarme con personas que no puedo comunicarme, me abre puertas a comunicarme con todo tipo de personas”, indicó Nicolás García.

Las clases fueron impartidas por la docente Magnolia Chaparro y contaron con la participación de la monitora Daniela Ule (persona sorda y representante de Agrupación de sordos de Punta Arenas).

Para el Municipio de Punta Arenas es de vital importancia trabajar para la inclusión social de las personas en situación de discapacidad, fomentando aspectos claves como la participación social y la igualdad de oportunidades.