Más de 60 test de colesterol se realizaron en jornada preventiva en Punta Arenas organizada por Seremi de Salud Magallanes

La instancia tuvo una muy buena acogida por parte de los puntarenenses quienes a su vez también aprovecharon de vacunarse contra la Influenza y recibir recomendaciones e información de autocuidado por parte de las Cuadrillas Sanitarias.

Como parte de las acciones educativas que desarrolla la Secretaría Ministerial de Salud en Magallanes en materia salud cardiovascular, se realizó en la Galería Gran Palace de Punta Arenas una actividad de refuerzo de las medidas preventivas para la salud cardiovacular, lugar donde las personas pudieron realizarse toma de test de colesterol.

Esta actividad de promoción de la salud fue desarrollada gracias al trabajo del programa Cardiovascular de la SEREMI de Salud quienes realizaron el lanzamiento de la campaña ¡A Bajar el Colesterol! con el fin de acercar el testeo preventivo en instancias cotidianas de la población, poder realizar pesquisas oportunas de casos y contribuir con la difusión de medidas preventivas y de autocuidado.

Las dislipidemias e hipertensión arterial, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles son unos los principales factores desencadenantes de cardiopatías, accidentes cardiovasculares y ataques cerebrovasculares. Ambas patologías –la cardíaca y la vascular- constituyen la causa más importante de muerte prematura y de discapacidades.

Al respecto la enfermera encargada del Programa Cardiovascular, Solange Robinson reiteró la importancia de realizarse exámenes preventivos de manera anual ya que “signos y síntomas aparecen desapercibidos por las personas, por lo que debemos realizarnos test para poder pesquisar los casos y que éstos puedan entrar al programa para su tratamiento. Lo más importante es también cuidarse, realizar actividad física de manera periódica, mantener una dieta balanceada, reducir el consumo de sal y alimentos procesados y mantener un estilo de vida saludable”.

Durante el año 2020 la población bajo control a nivel regional en el programa cardiovascular regional correspondió a 24.135 usuarios. De los cuales, el 41.5% presenta diagnóstico de dislipidemia (10.005 personas). Mientras que, del total de usuarios en programa cardiovascular con diagnóstico de dislipidemia, un 61,5% corresponde a población femenina.

Todas las comunas de la región, a excepción de Punta Arenas, obtienen el diagnóstico de dislipidemia, como segundo diagnóstico con mayor prevalencia dentro de la población cardiovascular bajo control. Las comunas que presentan mayor porcentaje de pacientes cardiovasculares con dislipidemia, corresponden a Porvenir con 75.2%, Timaukel con 69% y Natales con 65%.

La presión arterial elevada es una enfermedad tratable, que no ocasiona mayores síntomas por lo cual es conocida como “asesino silencioso” ya que muchas personas desconocen que la tienen y por lo tanto no la tratan pudiendo desencadenarse graves consecuencias para la salud (discapacidad o muerte) y también para la familia que debe asumir el cuidado o la pérdida del ser querido.

Lo más importante para prevenir riesgos mayores a causa de la hipertensión es además de mejorar hábitos alimenticios, actividad física y disminuir consumo de sal, realizarse periódicamente los Exámenes de Medicina Preventiva (EMP), que son un derecho, gratuito y constituyen una garantía del Estado, para beneficiarios de Isapres y Fonasa (inscrito en su centro de salud) y así detectar en forma oportuna cifras que pudieran alertar de la condición.

Recomendaciones

En la «Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud», llama a todas las partes interesadas a que adopten medidas para mejorar las dietas y los hábitos de actividad física en la población y disminuir así los riesgos y complicaciones de las enfermedades cardiovasculares.

La sal, también conocida como cloruro de sodio, es un importante elemento para el organismo, pero tiene que ser consumida en las cantidades adecuadas. Por este motivo se recomienda:

• No acostumbrar a niños y niñas al sabor salado, no agregando sal a sus comidas o dándole productos procesados como papas fritas u otros. Los niños no saben que es la sal hasta que los adultos se la enseñan.

• Poner menos sal al cocinar y retirar el salero en la mesa. Preferir hierbas y ajo para condimentar.

• Los productos procesados (alimentos enlatados por ejemplo), suelen tener mucha sal, por lo que hay que preferir los alimentos frescos y naturales cuando es posible. Una forma de disminuir el exceso de sal en los alimentos enlatados “al agua” como pescados, mariscos y verduras, es lavarlos bajo el chorro de agua, previo a su consumo.• Es importante recordar que la Hipertensión Arterial puede ser hereditaria por lo que personas con antecedentes familiares deberían chequearse periódicamente.