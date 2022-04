Ministra del Trabajo Jeannette Jara desmiente afirmaciones de convencional Fontaine: «Acá nadie le va a quitar los ahorros a las personas»

La titular del Trabajo se reunió este viernes con la Asociación de AFP, que lidera Alejandra Cox. Tras la cita esta última recalcó que «la ministra fue muy clara: cualquier esfuerzo de reforma no incluirá, de ninguna manera, la expropiación o el uso de fondos de pensiones de hoy. En eso fue clarísima».

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo este viernes una reunión protocolar con la Asociación de AFP, organismo liderado por Alejandra Cox. Una vez finalizado el encuentro, la secretaria de Estado fue enfática en referirse a un tema relacionado a las pensiones y que ha causado polémica durante los últimos días.



El constituyente Bernardo Fontaine conversó con Las Últimas Noticias a propósito del rechazo del Pleno a la iniciativa “Con mi plata no”. Este medio publicó una portada al día siguiente con el economista asegurando que los chilenos “ya no serán dueños de sus ahorros”.



La ministra Jara realizó una especie de llamado a la calma recalcando que “acá nadie le va a quitar los ahorros a las personas”.



La reunión celebrada con los representantes de la Asociación de AFP tuvo como objetivo conversar sobre una iniciativa propia del Ejecutivo, relacionada con crear un sistema de seguridad social que mejore las pensiones actuales y futuras de los chilenos.



“Y, tal como lo dice el programa de Gobierno, con presencia del Estado, creando la cotización del empleador e incorporando solidaridad”, acotó Jara.



Por su parte, Alejandra Cox celebró la realización de este encuentro y destacó el diálogo respecto a los temas en común de ambas partes “porque queremos que haya mejores pensiones en Chile, queremos trabajar por una buena reforma y, en particular, hablamos sobre la importancia de entregar certezas”.



“La ministra fue muy clara: cualquier esfuerzo de reforma no incluirá, de ninguna manera, la expropiación o el uso de fondos de pensiones de hoy. En eso fue clarísima”, recalcó Cox.