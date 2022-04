No se empieza por el punto de llegada – Víctor Maldonado – Columna de opinión







El subsecretario Monsalve no pudo completar su visita a Cañete, algunos lo interpretan como un nuevo fracaso, una repetición de la frustrada visita de Siches. Daniel Jadue dice que no respaldara gestos como el de la ministra del Interior hacia Carabineros mientras la institución no avance en su refundación; creo que ambas afirmaciones están en un error.



Las actuaciones de las principales autoridades del Ministerio del Interior muestran una asimilación rápida de las experiencias de la primera semana. Esta visita no se parece en nada a la anterior. No es tropezar con la misma piedra.



En la visita a Cañete no hubo improvisación, el objetivo principal no era mediático, es parte de un plan regular de trabajo, las reuniones se realizaron en otras localizaciones y un cronograma de actividades planificadas dará continuidad en el futuro inmediato a estos primeros pasos.



Por estas constataciones, el éxito o fracaso de la gestión de Monsalve en la Macrozona Sur se podrá apreciar en la trayectoria a la que pueda dar continuidad, no en un episodio puntual. Depende de la perseverancia.



La prudencia también estuvo presente en esta ocasión. Ante la barricada en el camino quedaba la opción de devolverse y no se hizo; ante el fracaso del diálogo con los manifestantes quedaba la opción de forzar la pasada (con imprevisibles consecuencias) y no se hizo. Se evitó el enfrentamiento directo.



La decisión fue la correcta si el objetivo de la visita era el de iniciar un proceso, no el jugársela a todo o nada en una escena espectacular. En Interior no hay que pasarse películas ni sentirse protagonistas de algún film de acción.



Además, la actuación de Monsalve fue atacada por los de siempre, pero fue respaldada por los que importan. Representantes de la derecha dura, deseosos de mostrar que su gobierno no es el único que fracasa, declararon de inmediato la bancarrota de la autoridad en la zona. Hablan de lo que no supieron hacer.



Pero la visita del subsecretario es valiosa y debe tener continuidad. En opinión del gobernador regional, Rodrigo Díaz, tiene valor “que Manuel Monsalve venga y que haya comprometido volver en tres semanas más (…) Espero que en esta materia el gobierno de Chile no afloje porque si cedemos vamos a tener una escalada de violencia, heridos y muertos». El lema es no aflojar.



Daniel Jadue afirma: «no voy a prestar apoyo a Carabineros mientras no se avance en intervención civil y en la refundación de Carabineros», lo cual es muy oportuno si llega la ocasión en que le toque decidir en estas materias.



Pero es su enfoque el problema principal. Adopta el punto de llegada como condición para emprender acciones; para los que están en el Ejecutivo el trabajo mancomunado con Carabineros es una necesidad del día, del presente y del futuro. No pueden esperar a entregar certificados de buena conducta.



Para que una institución cambie debe querer cambiar y para que esto suceda ha de sentir que se le entrega confianza y reconocimiento público. La confianza mutua en previa a las reformas necesarias. La atención está puesta en el punto de inicio y desde allí se debe avanzar todos los días. El diálogo se sostiene con más diálogo, es el único camino civilizado para La Araucanía y Carabineros.