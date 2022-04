Presidente de la República Gabriel Boric: “El desarrollo económico de un país es clave, y el desarrollo inclusivo y que privilegie los aportes de quienes más han sufrido es fundamental”

El mandatario anunció un programa con tres objetivos específicos, enfrentar el alza del costo de vida, apoyar a quienes ejercen labores de cuidado e impulsar la generación de empleo de sectores rezagados.

Esta mañana, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se trasladó -acompañado por 14 ministras y ministros de su Gabinete- hasta la junta de vecinos de la Villa Almirante Blanco Encalada de Maipú, para dar a conocer el Plan de Recuperación Inclusiva “Chile Apoya”, el cual incluye una serie de medidas enfocadas en apoyar a distintos grupos afectados por la pandemia y por el contexto económico mundial.



El plan tiene tres objetivos específicos: Hacer frente al alza creciente del costo de la vida, apoyar a quienes han salido del mercado laboral para ejercer labores de cuidado -principalmente las mujeres- e impulsar la generación de empleo y las ayudas para los sectores que han quedado rezagados en la economía.



“Sabemos que este Plan de Recuperación es un punto de partida, los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana y para que sean cambios que sean sostenibles en el tiempo deben ser responsables en su implementación”, afirmó el Mandatario.



Respecto al marco general del programa, el Presidente Boric señaló que contempla “más de 1.300 millones de dólares en aportes directos al bolsillo de las familias; cerca de 1.400 millones de dólares en generación de empleo y en apoyo a los sectores rezagados, mujeres, jóvenes, las industrias del turismo, la cultura; y 1.000 millones de dólares en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas”.



Dentro de las acciones del plan, destacan la Extensión del IFE laboral hasta septiembre; el congelamiento de las tarifas del transporte público durante todo el año 2022; mecanismos especiales para fortalecer el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) para frenar el alza de la parafina, beneficiando a más de un millón de hogares del país, y medidas anticolusión para el mercado del gas.



Además, Boric anunció el reajuste progresivo de la Beca de Alimentación Escolar (BAES) partiendo por un 15% y el ingreso del Proyecto de Ley para aumentar el sueldo mínimo, considerando medidas especiales para apoyar a las Pymes.



“El desarrollo económico de un país es clave, y el desarrollo inclusivo y que privilegie los aportes de quienes más han sufrido es fundamental”, agregó el Presidente de la República, aludiendo a las iniciativas pensadas para personas que están a cargo del cuidado de terceros.



Además, el Plan Chile Apoya incluye medidas como el fortalecimiento del Programa de 4 a 7, orientado a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años para facilitar su acceso al mercado laboral. Por otro lado, el Subsidio Protege, que se dirige a mujeres con hijas o hijos menores de dos años que están en el mercado laboral, pero que no tienen garantizado el derecho a sala cuna porque trabajaban en empresas que cuentan con menos de 20 mujeres, extiende el rango de edad de los hijos o hijas de las trabajadoras de dos a cuatro años.



Finalmente, el Presidente de la República Gabriel Boric fue enfático en señalar que este plan fue cuidadosamente diseñado para no alterar los balances fiscales de este año y así velar por el cuidado de la economía nacional.



Revisa el Plan “Chile Apoya” completo en https://www.gob.cl/chileapoya/.