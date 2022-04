Segundo lugar nacional logra magallánica Patricia Arcila en certamen de emprendimiento de BancoEstado

La emprendedora, quien desarrolló su negocio al alero del SernamEG Magallanes, obtuvo el primer lugar a nivel local del Premio Emprende lo que le permitió representar a la región en la competencia nacional, obteniendo el segundo lugar de entre más de 40 mil postulantes.

El 2013 se instauró el día 29 de abril como el día nacional del emprendimiento, con el objetivo de reconocer la importancia del emprendimiento en nuestro país, y su gran aporte en el sistema económico.

Como la mayoría de las mujeres que se inclinan por el emprendimiento femenino, Patricia Arcila Alvarado comenzó hace diez años su negocio de cosmética natural por necesidad: requería de ingresos y a la vez compatibilizar su rol de cuidadora “dado que mi madre comenzaba con una enfermedad neurodegenerativa y necesita de cuidados. En ese momento no existían en Magallanes empresas que manufacturan de manera artesanal productos fitoterápicos, por lo que vi allí un nicho con mucho potencial”, recuerda.

La magallánica, quien además forma parte del colectivo femenino “Emprendidas Chile”, inició su viaje por la medicina complementaria con aromaterapia, y hoy cuenta con una amplia gama de productos naturales para combatir distintas dolencias y enfermedades, negocio con el cual obtuvo el primer lugar regional del Premio Emprende, certamen de BancoEstado de reconocimiento al emprendimiento más antiguo del país. Además, la fundadora de “Alter-Nativa” Cosmética y Herbolaria, obtuvo el 2° Lugar Nacional tras un proceso riguroso y descentralizado de selección junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y al Ministerio de Economía, el cual registró el año 2021 un récord de 40 mil postulantes.

Desde la Dirección Regional de Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG Magallanes, la directora regional Fabiola García Pinto celebró este reconocimiento a una de las emprendedoras emblemáticas de la institución: “es realmente importante como Servicio Nacional de la Mujer, que trabajamos de la mano empoderando y promoviendo la autonomía económica de las mujeres. Patricia ha sido parte de nuestro servicio a través de distintos programas y verla a ella cómo sigue además promoviendo la asociatividad y potenciando los negocios de sus compañeras emprendedoras también es un punto a destacar”.

“Alter-Nativa” Cosmética y Herbolaria

Cremas para la soriasis, aceites para combatir el estrés o la caída del cabello, son algunos de sus productos, los cuales gracias a sus estudios en medicina natural le han permitido perfeccionar y asegurar su calidad.

¿Cuáles fueron las barreras de género que se le presentaron como emprendedora?

“Las propias de una cuidadora. El no disponer de todo mi tiempo, manejar los imprevistos que se suscitaban con la enfermedad de mi madre”, declara. “Por otra parte, fuera de mi profesión y a manera de luchar contra inconvenientes que me imponía la vida como la fibromialgia, la partida de mi único hijo a estudiar al norte y la malograda situación de mi madre decidí estudiar Técnico en Farmacia. El conocimiento fue muy potente para el desarrollo de mi emprendimiento y con el afán también de activar el pensamiento creativo, cognición y memoria, pero me encontré con barreras de tipo etaria y de género. Hoy tengo 59 años y a un año de la titulación debí hacer frente a profesores de especialidad que pensaban que yo estaba allí por ocio y prestaban poca atención a mis interrogantes”, relata. “Pero las barreras son para superarlas y es lo que he hecho desde que decidí emprender”, puntualizó la emprendedora.

Cabe destacar que el SernamEG tiene como oferta programática iniciativas especialmente dirigidas a fomentar la autonomía económica de las mujeres a través de programas como Mujer Emprende, Mujeres Jefas de Hogar y 4 a 7, además de programas regionales específicos que se desarrollan con financiamiento del Gobierno Regional.