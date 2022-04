Senador Karim Bianchi: “Auguro un gran futuro para Magallanes”

“Lo que más reclamo es que podamos tener mayor nivel de autonomía”. Esta es una de las premisas de Karim Bianchi Retamales, primera mayoría senatorial por Magallanes y la votación más alta proporcional a nivel nacional. Un Senador que ve con optimismo lo que viene para su región apelando a un trabajo coordinado de los diferentes estamentos.

“Tenemos un gran potencial pensando en fuentes de recursos como el hidrógeno verde. Auguro un gran futuro para Magallanes pero tiene que ver con mayor inversión, conectividad. Estamos aún funcionando a un nivel de hace muchos años atrás”, comentó el parlamentario en el programa “Profundidad de Campos” en TV Senado.

En ese sentido, el legislador admitió que no basta con poseer ese potencial sino que debe utilizarse, más aún cuando problemas nacionales y globales como la sequía no son un factor en su zona. Sí en cambio reconoció que “es una región (de Magallanes) que ha sufrido mucho con la pandemia”, tras lo cual añadió que “la lejanía del resto del territorio se ha enfatizado en las recientes circunstancias”.

“Espero que un gobierno encabezado por alguien de región extrema – y más la región que represento– pueda en algún momento colocar el tema sobre la mesa de la descentralización. Yo solamente la escucho en los debates presidenciales, en las campañas pero es un tema que se disipa luego que salen electos los presidentes y nunca he entendido cómo se lleva en la práctica la descentralización”, agregó.LLEGADA AL SENADO: UNA TREMENDA RESPONSABILIDADsubir

Aunque admite que el rol de Senador “es un traje en el que está un poco incómodo todavía” en orden a las pocas semanas que lleva ejerciendo, Karim Bianchi Retamales asume igualmente que llega en un momento complejo de cambios que también involucran al Congreso Nacional.

“Entiendo que son tiempos muy convulsionados. En la Cámara Baja también me tocaron momentos difíciles; el estallido social, la pandemia. Más que entrar al Congreso, de repente me vi entrando a una UCI, en la cual podíamos estar en la sala de espera esperando que las cosas volvieran a la normalidad o empezar a hacer cosas que tomaran esta crisis como una oportunidad”, describió.

Por lo anterior, el senador magallánico dijo esperar desarrollar “un trabajo de continuidad de lo que teníamos en la Cámara (…) Más que un triunfo es una enorme responsabilidad”, explicó confesando que “mucha gente se sintió interpretada por lo que hicimos en un período muy crítico”.

Cabe consignar que ser independiente sin militancia política o adherir a listas o pactos no permite por reglamento formar un comité por sí mismo. Una lid que el nuevo senador está dispuesto a cambiar por él y los que vendrán. “No tengo comité. Es una situación irregular. Estoy en el trabajo que los independientes podamos tener un comité. Es la forma en que llegué acá y no quiero traicionarla. Es mejor la libertad que me entrega la condición de independiente”, aseguró.

Consultado sobre su relación parlamentaria y familiar con su padre, Carlos Bianchi Chelech, actualmente diputado, comentó que “de política hablamos harto y tratamos de colaborarnos. Tenemos una muy buena relación. Más que lazo sanguíneo, tenemos una amistad. Respetamos nuestros espacios, nuestras opiniones”.GOBIERNO Y AGENDA SOCIALsubir

Sobre el primer mes de gobierno de Gabriel Boric, coterráneo de Magallanes, el senador Karim Bianchi reconoció que “ha sido una instalación bastante complicada, de las más complejas que he visto en el último tiempo. La luna de miel ha durado poco”.

“Espero que tomen el ritmo, es complejo pero tengo toda la voluntad. Primero hay que limpiar la casa y la gente está muy ansiosa. Hay también un tema de consecuencia. Cuando entras gobernando con el mocho del hacha tienes que tener una consecuencia totalmente a prueba de blancura y esa ha sido compleja de mantener porque como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. Había mucha esperanza pero la realidad a veces supera las expectativas y debemos entender que estamos en un período de crisis”, hizo ver.

Respecto a los retiros previsionales, el parlamentario patagónico aceptó que “la realidad no es la misma de los primeros proyectos y el gobierno si bien no lo prometió, es una situación que tienen que solucionar, ya que al no leerse este escenario con anticipación, amenaza con no dejarlos gobernar bien”.

“Tienen que demostrar que tienen un plan que es realista para la gente. Hay cosas que se pueden hacer; la tasa de mortalidad, las pérdidas, el tema de los multifondos. Son temas que de inmediato podrían mejorar la pensión de chilenas y chilenos y no se han abordado. Se está esperando una gran reforma de pensiones y esa reforma no está a la vuelta de la esquina”, concluyó.

