Seremis de Educación y de la Mujer y Equidad de Género dieron inicio a la primera “Jornada Nacional Hacia una Educación No Sexista”

Ambas autoridades explicaron que este ciclo de jornadas voluntarias para los establecimientos educacionales busca abrir espacios de diálogo y encuentro, y restaurar las confianzas entre las comunidades.

19 de abril de 2022.

Hasta la Escuela República de Croacia de Punta Arenas llegaron las autoridades de Educación y de la Mujer y Equidad de Género para dar el vamos a la primera de una serie de Jornadas Hacia una Educación No Sexista, instancia a la que se invitó a participar voluntariamente a todos los establecimientos educacionales del país.

En la ocasión, Valentín Aguilera y Alejandra Ruiz, entregaron detalles acerca de la orientación pedagógica y formativa de esta jornada, la que se organizó tras las denuncias de acoso y abusos por las que protestaron estudiantes de distintos establecimientos educacionales a inicios de este año. El objetivo es abrir espacios de diálogo y encuentro e iniciar un proceso de sensibilización ante prácticas sexistas, para fomentar relaciones de igualdad y respeto entre hombres y mujeres, y restaurar las confianzas entre las comunidades educativas.

Para organizar esta jornada, los establecimientos recibieron orientaciones para equipos directivos y material pedagógico diferenciado para 7°-8°, I°- II°, III°- IV°. Ver orientaciones.

El Seremi de Educación Valentín Aguilera Gómez junto a Seremi Alejandra Ruiz, conversaron con estudiantes del 8vo básico de la Escuela República de Croacia, momento en que reforzaron el llamado del Gobierno por abrir espacios de diálogo permanente y establecer la urgencia de abordar este problema.

“Esta jornada, que no sólo va a realizarse el día de hoy, también se va a desarrollar durante el año, no solamente para tocar el tema de la educación no sexista sino también para abordar una educación sin discriminación. Vamos a trabajar durante 3 jornadas en total, a lo que sumaremos el trabajo sobre convivencia escolar, tal como lo hicimos hace 2 semanas atrás cuando abordamos la jornada de convivencia escolar, que también fue a nivel nacional. Estas son temáticas que vamos a estar abordando de acuerdo a las instrucciones que nos ha dado el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, que en conjunto con el Ministerio de la Mujer y bajo los planteamientos generales que nos ha señalado nuestro Presidente Gabriel Boric”, dijo Valentín Aguilera.

Por su parte, Alejandra Ruiz, Seremi de la Mujer y de Equidad de Género, destacó la importancia de este proceso. “Esta actividad es de la máxima importancia porque sabemos que, para tener una sociedad sin discriminación, una sociedad no sexista, hay que empezar a conversar desde la temprana infancia, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos generando la oportunidad de abrir un espacio para que la comunidad educativa pueda dialogar, pueda conversar libremente de las problemáticas que ellos y ellas viven. Lamentablemente tenemos discriminación de género a temprana edad. Por eso, hemos acogido el llamado que nos hacen muchas estudiantes movilizadas que han tenido situaciones de discriminación en sus establecimientos educacionales. Reiteramos: cualquier conflicto, cualquier dificultad, la principal herramienta que tenemos los seres humanos es conversar en un espacio seguro, de confianza, amigable, y esa es la idea de estas jornadas”.

Ambas autoridades llamaron a los padres, madres, cuidadores, a que no tengan desconfianza de estas jornadas, sino por el contrario, a que confíen en que los niños y niñas puedan conversar sobre los temas que les preocupan, agregaron.

Finalmente, Cecilia Quiñones, directora de la Escuela República de Croacia, dijo: “Para nosotros es fundamental que podamos llevar a cabo espacios en donde prime el diálogo de todo tipo, sobre todo estas jornadas que tienen que ver principalmente con la no discriminación, la no violencia y que nuestros alumnos y alumnas se acostumbren a hablar de estos temas, a tratarlos y a tomar consciencia. Las escuelas son representaciones más acotadas de lo que es la sociedad en general y creemos que, en la medida en que se generen estas instancias de diálogo vamos a tener la posibilidad de hacer a los jóvenes pensar y tomar consciencia de sus actos. Eso es lo que buscamos”.

Jornada a nivel nacional

Los documentos y el material pedagógico para estas jornadas fueron diseñados en una mesa de trabajo integrada por representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el INJUV, las tres subsecretarías del Ministerio de Educación –Educación, Educación Parvularia y Educación Superior-, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y la Unidad de Currículum y Evaluación. Asimismo, su estructura y objetivos fueron socializados con actores de la sociedad civil especialistas en temáticas de género y disidencias sexuales.

“En todo el país hay establecimientos realizando estas Jornadas de Educación No Sexista. Para nosotros como Ministerio de Educación, y también como Gobierno que se declara feminista, es fundamental instalar estas temáticas y darnos cuenta de que los espacios escolares son los primeros formadores. Agradecer también, a los miles de profesores y profesoras que a lo largo del país están realizando estas jornadas de trabajo, haciéndonos ver -trabajando a través del dialogo con las y los estudiantes- que hoy día, lamentablemente, hombres y mujeres no somos tratados como iguales”, dijo el ministro de Educación Marco Antonio Ávila.

Para el gobierno, avanzar hacia una educación no sexista se refiere a eliminar toda forma de discriminación y/o sesgos y estereotipos de género. Así lo explicó la ministra Antonia Orellana, quien señaló que “lo que hemos hecho como gobierno, bajo el liderazgo del ministro de Educación y todo su equipo, ha sido precisamente decirle a les estudiantes que escuchamos su preocupación, que escuchamos su angustia por las situaciones de violencia que se viven y que estamos disponibles no para acallarlas, sino que para darles todos juntos y juntas las herramientas para que podamos mejorar esas situaciones”.