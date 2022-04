SERNAC impartirá curso «Derechos de los consumidores y obligaciones de las empresas en el marco de la Ley del Consumidor»

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) informa que impartirá durante este año el “Curso Derechos de los Consumidores y Obligaciones de las Empresas en el Marco de la Ley del Consumidor.

Este curso está orientado a consumidores/as y empresas de bienes y servicios que busquen informarse sobre los derechos de los consumidores/as y las obligaciones de las empresas para respetar estos derechos en el cumplimiento de la ley.

Este curso consta de un módulo introductorio y siete módulos independientes, en que trabajaremos los siguientes temas:

 Unidad Introductoria: Conociendo a Sernac y el comportamiento de las empresas a través de los reclamos.

 Unidad 1: Derechos y deberes de las y los consumidores.

 Unidad 2: Derecho a la garantía legal

 Unidad 3: La publicidad y prácticas comerciales

 Unidad 4: Consumo sostenible.

 Unidad 5: Comercio electrónico

 Unidad 6: Derecho a no ser discriminado.

 Unidad 7: Ley N° 21.081: Las nuevas facultades del Servicio Nacional del Consumidor y los cambios en la responsabilidad de las empresas.

La modalidad del curso es de auto instrucción y gratuito, donde se realizarán lecturas digitales, vía aula virtual, que el mismo participante controlará y realizará de manera personal y autónoma, siendo el participante quien organiza su tiempo y gestiona su avance en el curso. El curso comienza una vez que la persona se inscribe y responde la evaluación diagnostica, quedando así matriculado/a en el curso y podrá participar de él. Luego en forma secuencial podrá desarrollar cada una de las unidades, la evaluación final y de satisfacción. El curso estará disponible desde el día 21 de abril del 2022 y hasta el día 29 de julio 2022. Las inscripciones estarán disponibles hasta el día 22 de julio 2022.

El curso tiene una duración total de 13 horas (aprox). Si usted destina diariamente una hora para la realización de lecturas individuales y actividades propias del curso, podrá terminarlo en un tiempo breve y descargar su diploma.

Podrán optar a recibir un diploma de participación de SERNAC sólo quienes hayan aprobado el curso con nota igual o superior a 4.0.

Creemos que los contenidos de este curso, permiten a los/as consumidores/as estar un paso adelante en el conocimiento de sus derechos y deberes como consumidor/a y podrán conocer las obligaciones que tienen las empresas en materia de consumo. También

permite a las empresas generar acciones preventivas, dado que conocen sus obligaciones para respetar los derechos de consumidores/as.

Si estás interesado/a en perfeccionar tus conocimientos en materias de consumo, te invitamos a participar de este curso. Las inscripciones pueden realizarse desde el día 21 de abril 2022 en:

https://www.sernac.cl/portal/607/w3-article-11606.html

Si usted tiene alguna duda puede consultar al enlace.

