Con vacuna en establecimientos, autoridad de salud espera mantener asistencia de escolares en colegios

Desde el segundo semestre del año pasado, los niños, niñas y adolescentes iniciaron su retorno a la vida escolar después de prácticamente dos años de pandemia, periodo en el cualpermanecieron en sus hogares conectados remotamente.

El proceso de vacunación que se inició a mediados del año pasado para los estudiantes de 12 a 17 años y luego en septiembre para losniños y niñas de 6 a 11 años, ha posibilitado que las comunidades educativas retornen a sus escuelas y colegios de forma activa.

No obstante, ante la permanencia el Covid19, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP), ha recomendado que cada curso de 1° básico a 4° medio al 30 de mayo cuente con un 80% de cobertura de vacunación en sus aulas para así mantener las clases presenciales. Esta medida busca el resguardo de la salud de los escolares, profesores y asistentes de educación.

Aquellos cursos en que no se cumpla este umbral, deberán establecer una distancia de un metro entre estudiantes. Si esto no fuese posible, deberán realizar una organización diferente de la jornada escolar hasta que se alcance el porcentaje mínimo de vacunación o sea posible implementar medidas para el distanciamiento.

En este contexto, las autoridades regionales y comunales concurrieron esta mañana a la Escuela España de Punta Arenas para conversar con los estudiantes y ser parte de este proceso de vacunación, el cual se irá desarrollando de acuerdo a una programación semanal que implicará un recorrido de todos los establecimientos de la comuna.

La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, manifestó que “si bien, hemos visto que los estudiantes de cursos más grandes como de séptimo en adelante, tienen buenos niveles de vacunación han asistido y han recibido sus dosis, estamos un poco atrasados con los niños y niñas más pequeños. Es por eso es que estamos acercando a las familias y a las escuelas este proceso de vacunación de manera de facilitar la continuidad de las actividades escolares y, a su vez, dar la presencialidad de manera segura”, indicó

El Seremi de Educación, Valentín Aguilera, manifestó que “Es muy importante fortalecer la campaña de vacunación. Sabemos que en el rango de los niños más pequeños (5 a 6 años) todavía no alcanzamos los porcentajes ideales de vacunación; por lo tanto, para resguardar la seguridad de todas las familias y de toda la población, se han levantado operativos de vacunación en los colegios, que cuentan con el apoyo del personal de los consultorios municipales. Hacemos el llamado a la calma y tranquilidad de los padres y a tener confianza con respecto al proceso de vacunación para que podamos avanzar y enfrentar este invierno que para la región de Magallanes siempre es un poco más difícil, por lo que tenemos que enfrentarlo con todas las herramientas de prevención como son las vacunas”.

Con la vacunación de los niños, niñas y jóvenes se refuerza la seguridad sanitaria en las aulas, las cuales en conjunto con las medidas sanitarias ya conocidas por todos permiten sentar las bases para un año escolar seguro, en espacios donde los niños pasan la mayor parte del día.

El Alcalde Claudio Radonich, fue enfático en señalar que: “tenemos la vacunas, están los equipos en el colegios y escuelas y lo que necesitamos es que los papas envíen el consentimiento. Por eso es muy importante este llamado y es muy importante conversarlo con los alumnos y las familias”.

Aclaró que, si en cada sala no se logra que el 80% de los alumnos estén vacunados con sus dosis, “vamos a tener que aplicar restricciones y un número de los estudiantes va a tener que volver a la casa, lo que no es sólo un grave problema de aprendizaje sino también para la sociabilización. Ha sido duro para los niños el no haber compartido con sus pares durante dos años, lo cual se refleja en la actualidad”. El llamado es a que los padres y apoderados firmen el consentimiento para que sus hijos sean vacunados, por un bien superior de salud, del conocimiento y del desarrollo de los niños y niñas.

En tanto, el Director del Servicio de Salud de Magallanes, Ricardo Contreras, agregó que junto a la Cormupa y las Seremis ha habido un esfuerzo permanente para acercar a las vacunas a la población, entendiendo la importancia de esta inoculación ad portas de la contingencia invernal y que así la población este debidamente protegida. “Reitero el llamado a la confianza a los padres para que sus hijos sean vacunados y debidamente protegidos”, puntualizó

Las autoridades manifestaron que semanalmente se publicarán los establecimientos que serán visitados por los equipos de vacunación a través de las diversas redes sociales y sitios oficiales, por los tanto se solicita a los padres y apoderados estar atentos y así enviar oportunamente la autorización firmada (la cual es enviada por el establecimiento) para que así los alumnos puedan ser vacunados.

Porcentaje de vacunación

En cuanto a la población escolar básica de 6 a 11 años, este grupo alcanza un 90,41% de niños con esquema de vacunación completo, sin embargo, en lo que respecta a la dosis de refuerzo solo un 29,52%, es decir, un total de 3.933 niños han sido inoculados con la dosis de refuerzo de la vacuna.

En tanto, la población de 12 a 17 años handemostrado un muy buen comportamiento frente la vacunación COVID-19, alcanzando un 100% en el esquema de primera y segunda dosis. En la dosis de refuerzo, el nivel de cumplimiento alcanza a un 71,18% de este grupo etario.

Respecto a la cobertura alcanzada en este proceso podemos señalar que, de acuerdo. a la población preescolar (3 a 5 años) el 53,18% cuenta con el esquema de vacunación completo de la vacuna con primera y segunda dosis contra el SARS-COV-2 (3.160 personas inoculadas). En el caso de la Educación Parvularia, no se estableció un umbral, debido a las características propias del nivel, donde la interacción es la principal herramienta pedagógica del proceso de aprendizaje para niñas y niños en esta etapa