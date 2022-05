Empresas Turísticas de Magallanes Retoman Eventos de Promoción Internacional

La iniciativa impulsada por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine convocó a 30 representantes de operadores internacionales, quienes manifestaron su preocupación por la actual normativa que desincentiva la llegada de turistas.

Viernes 20 de mayo 2022.- Luego de dos años sin poder realizar actividades presenciales, 30 representantes de operadores internacionales se reencontraron con diez empresas turísticas de Magallanes, que realizaron una capacitación de destino y una rueda de negocios en la capital de Argentina.

La actividad fue promovida y organizada por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, y se sumaron otras empresas de la Región de Magallanes.

“Este evento fue organizado y financiado por los empresarios turísticos de la región de Magallanes, y es la primera acción de promoción que se hace desde la pandemia fuera de Chile, entonces, tiene un significado muy especial, y por lo tanto también tuvo una cobertura muy importante de los operadores argentinos para participar del evento. Había mucho interés en reencontrarse y recuperar estos espacios, por lo tanto, estamos seguros de que estas acciones de promoción internacional son necesarias y es preciso reforzarlas con el aporte que se puede hacer en promoción internacional con una buena coordinación de trabajo público-privado. En los pendientes quedan de todas maneras la necesidad de avanzar en facilitar el tránsito de los turistas al ingreso a Chile, necesidad que fue reforzada por los tours operadores argentinos presentes en la Capacitación de Destino”, comentó el gerente de HYST, Cristóbal Benítez.

A la actividad asistieron además la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa; el agregado comercial de ProChile en Buenos Aires, Raimundo Swett y la directora regional de Sernatur Magallanes, Ximena Castro.

Uno de los operadores que asistió a la actividad fue Alejandro Lázaro, representante de Patagonia Extrema, manifestó, “estoy muy contento de este evento después de tantos meses de estar en pandemia, imposibilitados de difundir y escuchar nuevas propuestas. Lo más positivo que me llevo es la fuerte intensión y apuesta del empresariado chileno, y también de las autoridades chilenas de seguir trabajando en la integración de la Patagonia. Tenemos productos excelentes de ambos lados de la frontera que, si seguimos por esta línea de trabajarlos y potenciarlos, sin duda tenemos mucha capacidad de desarrollo, de crecimiento y de atraer al turismo del todo el mundo”.

“Estos eventos son muy fructíferos para tener una comunicación más fluida con nuestros hermanos patagónicos y también para enterarnos de las novedades, de las nuevas propuestas, son eventos que nos hacen encontrarnos nuevamente después de un tiempo largo, y estamos muy contentos de haber participado”, comentó el representante de Huellas del Sur, Ariel Rial.

Apertura hacia el turismo, una tarea pendiente

Si bien el encuentro tuvo muy buenos resultados y una excelente convocatoria, la falta de anuncios sobre apertura del principal punto de intercambio en la Patagonia, el paso fronterizo Río Don Guillermo y lo complejo que se hace el proceso de homologación de vacunas, tiene preocupado a los operadores internacionales y al empresariado turístico de Magallanes.

“Lo más importante que he escuchado de todos los operadores que visité es que ellos al igual que nosotros necesitamos de la Patagonia, necesitamos de esta apertura terrestre, porque la venta se hace en conjunto y si no la hacemos perdemos todos. No solamente Argentina, sino que también Chile pierde de todos sus operadores”, resaltó Constanza Leiva, Gerente de Marketing Latinoamérica de Tierra Hotels.

Asimismo, Victoria Solo de Zaldívar, Representante de Solo Expediciones y Hotel del Paine, comentó “el lado bueno es volver a reencontrarnos, pero el lado complejo es conversar con los operadores y que todos te comenten lo difícil que se hace poder llegar a Chile. Eso desincentiva la llegada de turistas y que los operadores no puedan vender como corresponde, al no tener claridad si el paso Río don Guillermo estará funcionando y el tema de la homologación de vacunas, ya que a pesar de que se diga que será expedito y rápido, exigen muchas cosas que en ningún otro país están pidiendo”.

En tanto, Paola Milosevic, gerente general del Hotel Boutique La Yegua Loca, destacó que “los operadores están felices poder volver a trabajar, pero manifestaron muchísimo el tema de la apertura del paso Don Guillermo, que es vital porque ellos venden Patagonia integrada. Ellos no venden Calafate o sólo Paine, así que yo creo que es un tema importantísimo. Lo segundo que todos los operadores dijeron es que su turismo se venía mucho a Argentina, porque en Chile era demasiado complejo ingresar y hoy están esperando que finalice tanta tramitación para poder realizar circuitos integrados. Entonces uno invierte, viene a estas instancias para tratar de vender sus productos, pero si las normas siguen siendo tan estrictas obviamente no podremos trabajar en condiciones de mayor apertura o normalidad”.

Para lograr avances es que la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine se ha comprometido a continuar trabajando con las autoridades locales y gremios del turismo de El Calafate, que también están muy preocupados por el tránsito por los pasos internacionales.

“Creemos que es momento de avanzar y eliminar el proceso de homologación de vacunas, que, aunque parezca ser voluntaria es 100% obligatoria para los turistas. Sin ella no pueden acceder a los servicios que ofrecen nuestros socios, que ofrecen también tantos prestadores a nivel nacional, y que hoy nos permitiría tener importantes cifras de reservas para la próxima temporada, y podríamos equiparar la cancha con otros países. Hoy estamos beneficiando el impulso de otros destinos fuera de Chile, lo que nos pone en una evidente desventaja competitiva para el país, y particularmente para Torres del Paine y la Región de Magallanes. Por lo tanto, es imperante que esta homologación de vacunas sea eliminada cuanto antes”, finalizó el presidente de HYST, Rodrigo Bustamante.