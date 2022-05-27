Estado de rutas y condición meteorológica en la región de Magallanes | Viernes 27 de mayo

Estado de rutas y condición meteorológica en la región de Magallanes | Viernes 27 de mayo
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 27/05/2022 HORA: 08:30 Hora de Magallanes
Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERDE TEMPRANA PREVENTIVA POR VIENTOS PARA LAS COMUNAS DE PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA Y CABO DE HORNOS.
Se recomienda conducir atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas. Además, considerar la presencia de animales silvestres en algunas rutas, respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
  
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENASCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.     RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: HÚMEDA. 
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RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: SIN CONTACTO. INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.
SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJERUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: 
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SUBCOMISARIA RÍO SECO 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.     PRECAUCIÓN POR TRABAJOS EN LA RUTA, SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.
SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: HÚMEDA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:                                                 HÚMEDA POR TRAMOS.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: HÚMEDA POR TRAMOS.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: HÚMEDA POR TRAMOS .ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 530 a RIO CANELO: HÚMEDA POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: HÚMEDA POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. 
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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO NORMAL.PRECAUCIÓN, POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
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RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:                                              ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO NORMAL.        
RUTA Y- 405: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-485: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
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TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO    		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO NORMAL.  SECTOR TOBOGANES: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
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 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: SIN CONTACTO.INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.
PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: 
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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES
 		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                         SIN NOVEDADES.       
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SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO  		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO NORMAL.RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: SECA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA.
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RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZOCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA CH-250: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-315: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
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AGUANIEVEX  
NIEVEX            
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RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.SIN NOVEDADES.

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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO NORMAL.           RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: HÚMEDA.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: HÚMEDA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: HÚMEDA.RUTA Y-290: HÚMEDA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: HÚMEDA.
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RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN            RUTA SECA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.   
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA.  
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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO NORMAL.   SIN NOVEDADES.

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TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.        PRECAUCIÓN, POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHADA POR TRAMOS. ADEMÁS, CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.        PRECAUCIÓN, POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: ESCARCHADA.  RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: ESCARCHADA.  RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ESCARCHADA. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA, SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS



RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO 

                                                                                                     		CONDICIÓN: SIN CONTACTO.INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA. 
PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.  RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADOHACIA LAGO FAGNANO: RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160RUTA Y -761 LAGO BLANCOSECTOR: LOS CASTORES: RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: Y-79 CRUCE LAS FLORESY-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO
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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  		CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE AGUANIEVE, VIENTO DÉBIL 
RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA CON NIEVE.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA CON NIEVE.
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TENENCIAYENDEGAIACONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.SIN NOVEDADES.  
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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN. SIN NOVEDADES.  
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