Estado de rutas y condición meteorológica en la región de Magallanes | Viernes 27 de mayo
|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 27/05/2022 HORA: 08:30 Hora de Magallanes
|Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERDE TEMPRANA PREVENTIVA POR VIENTOS PARA LAS COMUNAS DE PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO, PORVENIR, PRIMAVERA Y CABO DE HORNOS.
|Se recomienda conducir atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas. Además, considerar la presencia de animales silvestres en algunas rutas, respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|PUNTA ARENAS
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.
SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR:
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|NIEVE
|ESCARCHA
SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN POR TRABAJOS EN LA RUTA, SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.
SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: HÚMEDA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: HÚMEDA POR TRAMOS.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: HÚMEDA POR TRAMOS.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: HÚMEDA POR TRAMOS .ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 530 a RIO CANELO: HÚMEDA POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: HÚMEDA POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO NORMAL.
|PRECAUCIÓN, POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO NORMAL.
RUTA Y- 405: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-485: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO NORMAL.
|SECTOR TOBOGANES: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.
PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91:
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|NIEVE
|ESCARCHA
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO NORMAL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: SECA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA CH-250: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-315: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO NORMAL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: HÚMEDA.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: HÚMEDA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: HÚMEDA.RUTA Y-290: HÚMEDA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN
|RUTA SECA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO NORMAL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN, POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHADA POR TRAMOS. ADEMÁS, CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBRERO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN, POR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: ESCARCHADA. RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: ESCARCHADA. RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: ESCARCHADA. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA, SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.
PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: HACIA LAGO FAGNANO: RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA Y -761 LAGO BLANCO: SECTOR: LOS CASTORES: RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: Y-79 CRUCE LAS FLORES: Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO:
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|NIEVE
|ESCARCHA
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE AGUANIEVE, VIENTO DÉBIL
RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA CON NIEVE.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA CON NIEVE.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X