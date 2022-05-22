Estado de las rutas y condición meteorológica en Magallanes | Domingo 22 de mayo
|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 22/05/2022 HORA: 08.30 HdM
|Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.
|Se recomienda a quienes se desplacen por la Ruta 9 norte-sur, como también las distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, ya para el día de hoy se prevé formación de ESCARCHA, CHUBASCOS DE AGUANIEVE Y NIEVE; Por lo antes mencionado, conducir atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas, además considerar la presencia de animales silvestres en algunas rutas, respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva de acuerdo al pronóstico elaborado por el CMRA, la probabilidad de escarcha, se prevé:
ALTA: Punta Arenas; Porvenir; Natales; Torres del Paine; Laguna Blanca; Cabo de Hornos y Timaukel. MEDIA: San Gregorio; Primavera. BAJA: n/a. NULA: n/a. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|PUNTA ARENAS
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN, PROBABILIDAD DE FORMACIÓN DE ESCARCHA EN SECTORES ALTOS. RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN
|SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA HÚMEDA. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA HÚMEDA. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA HÚMEDA. RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA HÚMEDA. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA HÚMEDA. ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. (Reserva Parrillar cerrada hasta próxima temporada).
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y EN ALGUNOS TRAMOS CON TRABAJOS SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.
SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA HÚMEDA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. , CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.
RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA CON ESCARCHAMONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA CON ESCARCHARECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA CON ESCARCHARUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA CON ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA
SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA, RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.
RUTA Y- 405: RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTORUTA Y-485: RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTORUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.
SECTOR TOBOGANES: RUTA CON ESCARCHA RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA CON ESCARCHA RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA CON ESCARCHA RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN
|PRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, ADEMÁS, MÁXIMA PRECAUCIÓN POR BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.
RUTA CH-250: RUTA CON ESCARCHA RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON ESCARCHA RUTA Y-315: RUTA CON ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA
RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-290: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS. SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|PRECAUCIÓN, RUTA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO; DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS; ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBRERO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA, ADEMÁS Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: RUTA CON ESCARCHA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA CON ESCARCHA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA CON ESCARCHA; SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE **NIEVE Y ANIMALES SILVESTRES.
**PRECAUCIÓN RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA EN REGULAR ESTADO CON NIEVE. **HACIA LAGO FAGNANO: RUTA EN REGULAR ESTADO CON NIEVE.RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA SECARUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA SECASECTOR: LOS CASTORES: RUTA SECA. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA SECAY-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA SECA. Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA SECA, CON RESTRICCIONES SEGÚN EL ESTADO DE LA MAREA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA SECA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|**NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: CUBIERTO, SIN VIENTO
RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECA. RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X