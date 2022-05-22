Estado de las rutas y condición meteorológica en Magallanes | Domingo 22 de mayo

Estado de las rutas y condición meteorológica en Magallanes | Domingo 22 de mayo
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 22/05/2022 HORA: 08.30 HdM
Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.
Se recomienda a quienes se desplacen por la Ruta 9 norte-sur, como también las distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución,  ya para el día de hoy se prevé formación de ESCARCHA, CHUBASCOS DE AGUANIEVE Y NIEVE; Por lo antes mencionado, conducir atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas, además considerar la presencia de animales silvestres en algunas rutas, respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva de acuerdo al pronóstico elaborado por el CMRA, la probabilidad de escarcha, se prevé:
ALTA: Punta Arenas;   Porvenir; Natales; Torres del Paine; Laguna Blanca; Cabo de Hornos y Timaukel.  MEDIA: San Gregorio; Primavera.  BAJA: n/a. NULA: n/a. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
  
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENASCONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.     PRECAUCIÓN, PROBABILIDAD DE FORMACIÓN DE ESCARCHA EN SECTORES ALTOS. RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA HÚMEDA.    
SINO
AGUANIEVE  X
NIEVE         
ESCARCHA             X

RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA HÚMEDA.  RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA HÚMEDA.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA HÚMEDA.  RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA HÚMEDA.  RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA HÚMEDA.  ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. (Reserva Parrillar cerrada hasta próxima temporada).
SINO
AGUANIEVE    
NIEVE     X
ESCARCHA   

SUBCOMISARIA RÍO SECO 		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO     MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y EN ALGUNOS TRAMOS CON TRABAJOS SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.
SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:                                            RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA HÚMEDA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. , CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
     SINO 


AGUANIEVE    X  
NIEVE     X    
ESCARCHAXX                    
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.   MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.
RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA CON ESCARCHAMONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA CON ESCARCHARECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA CON ESCARCHARUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40:   RUTA CON ESCARCHA
SINO
AGUANIEVE      X   
NIEVE X     
ESCARCHA XX                     
RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA
SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:                                            RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.  RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.  SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.  SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.   SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.  
SINO
AGUANIEVE X
NIEVE  X
ESCARCHAXX             
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO        PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA, RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. 
RUTA Y- 405: RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455:  RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTORUTA Y-485:  RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTORUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO:  RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO
SINO
AGUANIEVE  X
NIEVE  X       
ESCARCHAXX            


TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO    		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.  MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.
SECTOR TOBOGANES: RUTA CON ESCARCHA  RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141:  RUTA CON ESCARCHA  RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:                                                       RUTA CON ESCARCHA  RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16:  RUTA CON ESCARCHA  


SINO



AGUANIEVE X
NIEVE   X
ESCARCHA  XX         
 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓNPRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, ADEMÁS, MÁXIMA PRECAUCIÓN POR BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS.
SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA            X      
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES
 		CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO                         SIN NOVEDADES.       
SINO
AGUANIEVE    X    
NIEVE   X   
ESCARCHA         X     
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.     MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA.
SINO
AGUANIEVE  X  
NIEVE             X     
ESCARCHA  XX            
RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZOCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.      MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.
RUTA CH-250: RUTA CON ESCARCHA  RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON ESCARCHA  RUTA Y-315: RUTA CON ESCARCHA  
SINO
AGUANIEVEX  
NIEVE X            
ESCARCHAXX             
   

RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN             SIN NOVEDADES.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA   X       
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN           MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA  
RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.  RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.  SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.  RUTA Y-290: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.  SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS.  
SINO



AGUANIEVE X
NIEVE   X
ESCARCHAXX    
RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO               PRECAUCIÓN, RUTA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO; DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.   
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA SECA.
SINO
AGUANIEVE X
NIEVE      X
ESCARCHA           X
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.   SIN NOVEDADES.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE  X  
ESCARCHA   X   
TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.    PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.    RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS; ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.



SINO
AGUANIEVEX
NIEVE  X    
ESCARCHA  XX                      


PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

TENENCIA CERRO SOMBRERO

  		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.        PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA,  ADEMÁS Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.  SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: RUTA CON ESCARCHA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA CON ESCARCHA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RUTA CON ESCARCHA; SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
SINO
AGUANIEVEX
NIEVE    X        
ESCARCHAXX                             
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS



RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO 

                                                                                                     		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.         MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE **NIEVE Y ANIMALES SILVESTRES.  
**PRECAUCIÓN RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA EN REGULAR ESTADO CON NIEVE. **HACIA LAGO FAGNANO: RUTA EN REGULAR ESTADO CON NIEVE.RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA SECARUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA SECASECTOR: LOS CASTORES: RUTA SECA.   RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA SECAY-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA SECA.    Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA SECA, CON RESTRICCIONES SEGÚN EL ESTADO DE LA MAREA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.   RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA SECA
SINO
AGUANIEVE   X    
**NIEVEXX             
ESCARCHA          X  


PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  		CONDICIÓN: CUBIERTO, SIN VIENTO 
RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECA. RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA SECA.
SINO
AGUANIEVE   X  
NIEVE       X     
ESCARCHA               X       
TENENCIAYENDEGAIACONDICIÓN: SIN INFORMACIÓNSIN NOVEDADES.  
SINO
AGUANIEVE  X   
NIEVE    X      
ESCARCHA        X    

RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. SIN NOVEDADES.  
SINO
AGUANIEVE  X   
NIEVE     X         
ESCARCHA     X        
Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
53 personas son nuevos casos de covid19 en Magallanes este domingo 22 de mayo

53 personas son nuevos casos de covid19 en Magallanes este domingo 22 de mayo

Ceremonia de conmemoración del 21 de Mayo se efectuó en Puerto Williams

Ceremonia de conmemoración del 21 de Mayo se efectuó en Puerto Williams