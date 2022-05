Masiva concurrencia tuvo Feria de la Mujer “Punta Arenas Más Cerca”

Una gran cantidad de público llegó hasta las dependencias de Zona Austral Zona Franca, donde este sábado (7 de mayo) se llevó a cabo la Feria de la Mujer “Punta Arenas Más Cerca”, organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio, con el objetivo de acercar la red comunal y otros servicios a las usuarias.

“Estamos muy contentos. Es un trabajo que hizo la Municipalidad en su oficina de la Mujer para un día sábado poder no sólo celebrarlas con regaloneo, sino también para poder colaborar en muchos de los servicios que más se buscan: el tema dental, mamografías, Registro Social de Hogares, que es fundamental, Registro Civil, Prodemu. Pero también, muchas vinculaciones con emprendimientos”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, agradeciendo a Zona Franca el espacio.

La feria contó con el apoyo de instituciones públicas y privadas, quienes entregaron orientación, apoyo y servicios gratuitos a la comunidad.

“Súper bueno para la gente mayor y para los jóvenes también, el tema de que esté la Ficha de Protección, los Subsidios, esta tarjeta que nosotros no conocíamos, es súper bueno para la comunidad que esté cerca y esté a mano también para la gente”, afirmó Denisse Chávez, una de las asistentes.

En tanto, Filomena Vargas, indicó que la actividad le pareció “Bastante buena, muy bien, así la gente aprovecha de pasear y hacer sus trámites, que otros días no se pueden hacer porque no hay tiempo”.

La actividad contó con la atención de la Oficina Municipal de la Mujer, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (Omil), Registro Social de Hogares y la Tarjeta Vecino Punta Arenas.

Además, profesionales de Santo Tomás entregaron atención de podología, compostaje, regularización de terrenos, formación de empresas, entre otros; Fundación Prodemu entregó información sobre capacitaciones a mujeres en diferentes áreas; la Seremi de Salud realizó orientaciones con el Programa Salud Bucal; el Servicio de Salud realizó mamografías gratuitas; el Registro Civil entregó cédulas de identidad, pasaporte y activación de clave única; y Sernameg realizó orientaciones y entregó información sobre los programas Mujeres Jefas de Hogar y Mujer Sexualidad y Maternidad.

Por otro lado, estuvieron presentes Senama, Instituto de Derechos Humanos, Sercotec y la Corporación Municipal de Salud, que realizó limpiezas dentales y exámenes preventivos, entre otros servicios.