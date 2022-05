Ministra Izkia Siches sobre situación en la Araucanía: “necesitamos mantener algunas medidas que sean preventivas y hemos optado por incorporar el Estado de Excepción constitucional como medida complementaria”

La ministra del Interior, Izkia Siches, analizó este jueves el Estado de Excepción acotado que se implementó en la Macrozona Sur y el crimen del trabajador forestal, Segundo Catril, de 66 años, en una emboscada ocurrida el martes en Lumaco, en La región de la Araucanía.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública sostuvo que “el Gobierno ha definido una estrategia que pretende ir a los orígenes y a los temas de fondo, donde también se incorpora una patita que es de seguridad y que pretende identificar las bandas de crimen organizado y poder desarticularlas“.

Remarcó que mientras se llega a este plazo “necesitamos mantener algunas medidas que sean preventivas y es por eso que hemos optado a poder incorporar el Estado de Excepción constitucional como medida complementaria”.

Frente a las ideas de algunos parlamentarios de derecha, quienes aseguran que se deben incorporar “más militares” en la zona de conflicto, Siches señaló que “esa no va a ser la solución de fondo, no es que vamos a llevar militares a un enfrentamiento directo, ni tampoco a carabineros, porque las estrategias tienen que tener una táctica que, además, impida la baja de civiles y uniformados”.



“Pretender que el ejercicio de la fuerza, en forma bruta, exponiendo a nuestras fuerzas policiales y Fuerzas Armadas es algo que, evidentemente, no va a ser la solución, puede producir más enfrentamientos y bajas de civiles y de nuestros cuerpos uniformados”, señaló la Ministra.



La ministra Siches destacó que la estrategia del Estado de Excepción pretende utilizar de manera preventiva a las Fuerzas Armadas, pues hay que recordar que estas “están preparadas para la guerra, para eliminar objetivos, no para el orden público. Es por ello que el mecanismo de desactivar las bandas es con inteligencia, con la investigación que hace la PDI y el Ministerio Público”.



“No desestimamos que podamos evaluar algunas carreteras o rutas en donde esta labor preventiva se pueda extender, pero no es quizás lo que piensan tanto vecinos, parlamentarios o la opinión pública que va a ser un ataque frontal. Y me gustaría ser muy clara por qué eso no se puede hacer y tenemos otra estrategia pensada en desactivar las bandas”, subrayó.

Apoyo de Naciones Unidas al proceso de diálogo en la Araucanía.

La ministra informó que tomaron contacto con Naciones Unidas con el fin de entregar soluciones a las demandas de comunidades de la Macrozona Sur y que sean intermediarios tal como ocurre “en Colombia y Canadá”.

“Nos hemos puesto en contacto con el sistema de Naciones Unidas mirando como en otros fenómenos, tal como ocurre en Colombia y Canadá, se han iniciado procesos que son finalmente los que han traído buenos resultados. El enfrentamiento directo, el no hacernos cargo de las soluciones políticas, dilata y produce más muerte y más violencia“.

“Esperamos que (Naciones Unidas) nos pueda acompañar en dos procesos que son importantes: dialogar con las distintas comunidades para hacernos cargo de sus reivindicaciones y demandas, como también poder tener un discurso común… Una comisión de esclarecimiento histórica que permita identificar las víctimas, tanto mapuche como no mapuche, porque esta violencia ha golpeado a todas las personas del territorio”, agregó la ministra.

Frente a la convocatoria y emplazamientos de las comunidades de la Macrozona Sur afectadas por la violencia, Siches señaló que “las puertas de La Moneda siempre han estado abiertas para todos los grupos que quieran contribuir, encontrar la paz, trabajar y llevar sus propuestas“.